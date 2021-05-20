انطلاق اعتماد اجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في اطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،الجديدة، بداية من شهر جويلية 2021

ينطلق مع بداية شهر جويلية القادم، اعتماد نسب التكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المسداة في اطار المنظومة العلاجية الخاصة، المنصوص عليها في الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2021 المتعلق بتنقيح الامر عدد 1367 لسنة 2007 والقاضي بضبط صيغ واجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في اطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.وحدّد الأمر الحكومي المذكور، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 11 ماي الجاري، ضمن تنقيحاته نسبة التكفل بالعيادات الطبية وعيادات القابلة والأعمال شبه الطبية بـ 70 بالمائة، ونسبة التكفل بالأعمال الطبية وأعمال القابلة بنسبة 80 بالمائة، و75 بالمائة بالنسبة للتصوير بالاشعة والتحاليل البيولوجية.وحددت نسبة التكفل بأعمال طب الأسنان بـ 60 بالمائة وبـ 70 بالمائة بالنسبة لطب الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و18 سنة وبنسبة التكفل بالادوية الحياتية بنسبة 100 بالمائة والادوية الاساسية 85 بالمائة والادوية الوسيطة 40 بالمائة.وحدد الأمر نسبة استرجاع مصاريف الخدمات الصحية في اطار نظام استرجاع المصاريف بـ70 بالمائة بالنسبة للعيادات الطبية وعيادات القابلة والأعمال شبه الطبية وبـ 80 بالمائة في ما يتعلق بالاعمال الطبية وأعمال القابلة، وبنسبة 75 بالمائة فيما يتعلق بمصاريف الخدمات الصحية للتصوير بالاشعة والتحاليل البيولوجية و60 بالمائة بالنسبة لأعمال طب الاسنان .ويتم التكفل بنسبة 100 بالمائة بالنسبة للادوية الحياتية وبنسبة 85 بالمائة بالنسبة للأدوية الأساسية و40 بالمائة للأدوية الوسيطة.