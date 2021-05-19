كرة اليد: فوز جمعية الحمامات على النادي الرياضي بساقية الزيت في لقاء متأخر من مرحلة التتويج

فاز فريق جمعية الحمامات اليوم الأربعاء على ضيفه النادي الرياضي بساقية الزيت بنتيجة 21 - 20 في لقاء متأخر من الجولة الرابعة لبطولة القسم الوطني "أ" ضمن مرحلة التتويج.
الترتيب :
الترتيب النقاط لعب
1 - الترجي الرياضي التونسي 8 3
2 - النادي الرياضي لساقية الزيت 7 4
3- النجم الرياضي الساحلي 6 4
4 - النادي الافريقي 6 4
5- جمعية الحمامات 6 4
6 - نادي قصور الساف 5 4
7- مكارم المهدية 2 3
8 - البعث الرياضي ببني خيار 2 4
الترتيب :
الترتيب النقاط لعب
1 - الترجي الرياضي التونسي 8 3
2 - النادي الرياضي لساقية الزيت 7 4
3- النجم الرياضي الساحلي 6 4
4 - النادي الافريقي 6 4
5- جمعية الحمامات 6 4
6 - نادي قصور الساف 5 4
7- مكارم المهدية 2 3
8 - البعث الرياضي ببني خيار 2 4
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