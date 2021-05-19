كرة اليد: فوز جمعية الحمامات على النادي الرياضي بساقية الزيت في لقاء متأخر من مرحلة التتويج

فاز فريق جمعية الحمامات اليوم الأربعاء على ضيفه النادي الرياضي بساقية الزيت بنتيجة 21 - 20 في لقاء متأخر من الجولة الرابعة لبطولة القسم الوطني "أ" ضمن مرحلة التتويج.1 - الترجي الرياضي التونسي 8 32 - النادي الرياضي لساقية الزيت 7 43- النجم الرياضي الساحلي 6 44 - النادي الافريقي 6 45- جمعية الحمامات 6 46 - نادي قصور الساف 5 47- مكارم المهدية 2 38 - البعث الرياضي ببني خيار 2 4