صدور القانون الأساسي المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين

صدر بالرائد الرسمي عدد 42 بتاريخ 18 ماي الجاري القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2021 المؤرخ في 11ماي 2021 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006وجاء هذا القانون في فصل وحيد نص على أن " تتم الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006وتم التنصيص على أن هذا القانون الأساسي ينشر بالرائد الرسمي وينفذ كقانون من قوانين الدولة