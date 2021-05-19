منتدى الحقوق الاقتصادية يحدث آلية للابلاغ عن ايقافات الجماهير الرياضية تزامنا مع جولة الحسم في صراع تفادي النزول الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم

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أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن احداث آلية للإعلام عن ايقافات الجماهير الرياضية التي يتوقع ان تحدث اليوم الاربعاء، اثر الجولة الأخيرة من مقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي سيتحدد على ضوء نتائجها الفريق الذي سينزل الى الرابطة المحترفة الثانية.وقال المنتدى، في بلاغ له على صفحته الرسمية على "فايسبوك"، انه "علم بأن حملة ايقافات استباقية لشبان ناشطين في مجموعات الجماهير الرياضية انطلقت على خلفية مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم التي ستجرى اليوم" دون أن يقدم مزيد من التوضيحات، مؤكدا أن احداث آلية الاعلام تهدف الى ضمان المحاكمة العادلة وللحد من التجاوزات التي قد ترافق هذه الايقافات.وتحسبا لأية ايقافات قد تطال الجمهور، أكد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه يتلقى الاشعارات بالايقافات حصريا عبر الرسائل النصية أو على "الواتساب" على الرقم 25580142، مشددا على ضرورة ان تتضمن الرسائل الاسم الثلاثي للموقوف ومركز الإيقاف وتاريخ ومكان الإيقاف.وتقام اليوم أربع مقابلات في صراع تفادي النزول، من أجل تحديد الفريق الذي سينتقل الى الرابطة الثانية مع فريق شبيبة القيروان، الذي تأكد نزوله منذ اسابيع، وتجمع مباريات هذه الجولة الحاسمة كلا من الملعب التونسي والنادي الافريقي من جهة والنادي البنزرتي واتحاد بن قردان فضلا نجم المتلوي بالترجي الرياضي والنجم الساحلي والأولمبي الباجي من جانب آخر.وتتنافس 4 فرق لضمان مقعد البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، وهي كل من النادي الافريقي والملعب التونسي والنادي البنزرتي ونجم المتلوي والأولمبي الباجي.وكانت السلطات قد أقرت تعليق الدراسة بالمدارس العمومية والخاصة بكامل مدينة باردو انطلاقا من منتصف نهار اليوم، وذلك بمناسبة احتضان ملعب الهادي النيفر لمقابلة الجولة الختامية للرابطة المحترفة الاولى بين الملعب التونسي والنادي الافريقي التي تعتبر مصيرية لكلا الفريقين.