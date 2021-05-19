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وزارة الصحة: التكفل بـ 2141 مريضا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بتاريخ 18 ماي الجاري

Publié le Mercredi 19 Mai 2021 - 12:07 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أنه تم التكفل أمس الثلاثاء 18 ماي الجاري بـ 2141 مريضا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 1801 منهم بالقطاع العام و340 منهم بالقطاع الخاص
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وأوضحت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن 431 مريضا يقيم بأقسام العناية المركزة و140 مريضا تحت التنفس الاصطناعي وذلك من جملة المرضى الذين تم التكفل بهم أمس الثلاثاء 18 ماي الجاري بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة


ولفتت الوزارة الى أن العدد الجملي للمرضى المتكفل بهم بالمستشفيات العمومية و المصحات الخاصة بلغ ،الى حدود أمس الثلاثاء 18 ماي الجاري، 15718 مريضا

يذكر أن تونس سجلت 72 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد، بتاريخ يوم الاثنين 17 ماي الجاري، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفايات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 11 الفا و 971 وفاة، وفق ما كشفت عنه وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول الحالة الوبائية.

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