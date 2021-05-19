   Bouchnak - نمدح لذكار  

"تنسيقية دعم المقاومة الفلسطينية" تدعو حركة النهضة إلى العدول عن المشاركة في مسيرة اليوم وتحملها مسؤولية تعطيل قانون "تجريم التطبيع"

Photo Yassine Gaidi/AA
Publié le Mercredi 19 Mai 2021 - 11:56 قراءة: 1 د, 13 ث
وات - أعلنت "التنسيقية الوطنية الموحّدة لدعم المقاومة الفلسطينية وتجريم كل أشكال التطبيع" رفضها لمشاركة حركة النهضة في مسيرة اليوم الاربعاء داعية إياها إلى العدول عن المشاركة "لعدم استفزاز مشاعر الشّعب التّونسي وتجنّب التّوتّرات والمناكفات" .

وأكّدت التنسيقيّة في بيان لها أنّ حركة النّهضة عرفت برفضها لمبدأ تجريم التّطبيع وانها الطّرف الأساسي الذي عطّل تفعيله طيلة العشريّة الماضية والذي استقبل كبار الصّهاينة على أرض تونس.


وأشارت في هذا الصدد إلى أنّ إعلان حركة النّهضة مشاركتها في مسيرة تجريم التّطبيع يكشف للرّأي العامّ الوطني حجم التخبّط والانتهازيّة وازدواجيّة خطابها بالنظرالى أنها هي من رفضت إدراجه ضمن نصّ الدّستور وسعت إلى تعطيل تمريره كقانون داخل لجان البرلمان أو في الجلسة العامّة سواء خلال الفترة النّيابيّة السّابقة أو الفترة الحاليّة.

كما عبّرت التنسيقية عن تفاجؤ مكوّناتها مما اسمته "عمليّة السطو الجديدة" التي تريد النهضة أن تقوم بها على التحرّكات الاحتجاجيّة الميدانيّة ضدّ العدوان الصّهيوني الغاشم ومحاولتها أيضا تحريف عنوان المسيرة من المسيرة من أجل تجريم التّطبيع إلى مسيرة من أجل دعم الشّعب الفلسطيني.

وكانت التّنسيقيّة قد وجّهت الدعوة إلى جميع القوى الوطنيّة من منظّمات وجمعيّات وأحزاب وشخصيّات تتبنّى تجريم التّطبيع بكلّ أشكاله إلى مسيرة اليوم التي دعا إليها الإتحاد العام التونسي للشغل.

يذكر أنّه تمّ الإعلان عن تشكيل التنسيقية الوطنية الموحّدة لدعم المقاومة الفلسطينية وتجريم التطبيع يوم يوم 17 ماي الجاري والتي تضم جمعيات ومنظمات وطنية أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين وتنسيقية العمل المشترك من اجل فلسطين في تونس وائتلاف صمود إضافة إلى أحزاب معارضة من داخل البرلمان ومن خارجه.

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 226018

Ahmed01  (France)  |Mercredi 19 Mai 2021 à 13h 06m |           
الإخوان : قد يستقيم الظل والعود أعوج
دعم الفلسطينيين بالتودد للوبي الصهيوني وإلقاء محاضرات الغزل ـ بل المراودة العلنية ـ في معهد الإيباك ، برفض تجريم التطبيع وهم أغلبية في البرلمان ، بالتبرّؤ علنا من الشهيد الزواري
في مصر ، في عدوان 2012 ، تصدى الإخوان فأوقفوا ذبح المقاومة وذلك بإلتأكيد على معاهدة السلام مع إسرائيل ،بحماية سفارتها في القاهرة من غضب شباب مصر ، بإرسال سفير جديد للكيان مرفوقا برسالة ودّ وغزل لشمعون بيريز
في سوريا ، خُطب توسل وبكائيات إخوانية لأمريكا وإسرائيل لضرب الدولة السورية
كما يفعلون اليوم مع أثيوبيا تأييدا لسد النهضة ونكاية بمصر

مآثرٌ ما خطّها كتابٌ ولا ادعتها ريشةُ الأديبِ

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 19 Mai 2021 à 12h 39m |           
جماعة اليسار يفلموا على الشعب التونسي. في عوض يعملوا مسيرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني قالك نعملوا مسيرة ضدّ التطبيع ؟
ديما اليسار يفركس على تخريجة. نتذكّر أنا في 2013 في علاقة بقانون تحصين الثورة النهضة طرحت قانون تحصين الثورة وحمّة الهمامي جاء ضد قانون تحصين الثورة وقال ثمّة ناس خدموا في التجمّع ولكنهم وطنيين ولا يمكن إقصاءهم. وعندما تمّ اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي لمنع تمرير تحصين الثورة. وكادت أن تحدث حرب أهلية تراجعت النهضة وقالت سوف لن أصوت لفائدة تحصين الثورة. فثار حمّة الهمامي وقال النهضة خائت الثورة وأصرّ على قانون تحصين الثورة. وارجعوا للأرشيف

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 19 Mai 2021 à 12h 34m |           
هؤلاء الذين خربوا القضية الفلسطينية وجعلوها حرب بين كل الفصائل و بجهلهم يخدمون مصالح الصهائنة !!!

Sarramba  (Italy)  |Mercredi 19 Mai 2021 à 12h 19m |           
هاذهم نفسهم الذين يسبون الاخوان والمسلمين (حركة حماس) ويساندون بشار السفاح وإبادته للشعب السوري؟؟؟
لا حاجة للمسلمين أن يشاركوهم نفاقهم وحقدهم



En continu

Toutes les news

الأربعاء 19 ماي 2021 | 7 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:25 16:05 12:23 05:09 03:24
27°
 28° % 34 :الرطــوبة
تونــس 17°
6.17 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
28°-1724°-1626°-1435°-1729°-20
  • Avoirs en devises
    20788,1

  • (18 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,33177 DT        1$ =2,74273 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 mai)   955,9 MDT