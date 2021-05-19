الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاربعاء 19 ماي 2021

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زغوان: تطعيم 179 شخصا بالسجن المدني بصواف ضد فيروس "كورونا" وتجاوز اجمالي الملقحين ال10 الاف شخص

سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و61 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس : تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا

صفاقس-كوفيد19: عودة المنحى التصاعدي للاصابات بالوباء إثر تسجيل 133 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

توزر-كوفيد19: تسجيل 26 إصابة جديدة واستقرار إجمالي الوفيات في حدود 163 وفاة

المنستير: 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و73 حالة تعاف منه

صفاقس: انطلاق إجراء تحاليل تقصي فيروس "كورونا" لفائدة الطلبة الحاملين لأعراض الفيروس خلال فترة امتحانات السداسي الثاني

قبلي: تسجيل حالتي وفاة و50 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة: وفاة 03 اشخاص واصابة 25 شخصا اخر بفيروس "كورونا"

قام فريق طبي متنقل، مساء أمس الثلاثاء، بتطعيم 179 سجينا بالسجن المدني بصواف في ولاية زغوان، ضد فيروس "كوفيد 19"، وذلك في إطار تنفيذ خطة الفريق الصحي المتنقل لتمكين كافة الحالات الخاصة من الانتفاع بالتلاقيحوأوضح منسق الحملة الجهوية للتلقيح محمد الطاهر المبعوج في تصريح ل(وات)، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء سيشمل في وقت لاحق الجمعيات والمراكز التي تحتضن أصحاب الاحتياجات الخصوصية والمواطنين القاطنين بالمناطق الريفية النائيةوأضاف أن عملية التطعيم تسير بنسق تصاعدي نتيجة للإقبال المتزايد الذي شهده المركز الجهوي للتلقيح بزغوان في الفترة الأخيرة، وهو ما سيدفع المصالح الصحية بالجهة بالتنسيق مع وزارة الإشراف إلى فتح مركز محلي بالفحص وآخر بالناظور بداية من الأسبوع المقبل لاستيعاب المقبلين على التطعيم بهذه المناطق والحد من الاكتظاظ بالمركز الجهوي، واشار إلى أن إجمالي المطعمين بالجهة بلغ إلى حدود اليوم 10100 شخصسجّلت ولاية سيدي بوزيد اليوم الاربعاء حالة وفاة و61 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 42 حالة شفاء، وفق ما أفاد كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي، في تصريح لـــ(وات).وباحتساب الحالات الجديدة، ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد الى 8472 إصابة مؤكدة من بينها7086 حالة شفاء و278 حالة وفاة.وبيّن بشير السعيدي ان الحالات المؤكدة التي تم ايوائها بالمستشفيات في ولاية سيدي بوزيد مند بداية انتشار الوباء بلغ 883 ويقيم حاليا بالمستشفيات 52 مصابا من بينهم 34 بالمستشفى الجهوي و3 مصابين بمستشفى بئر الحفي و6 مصابين بمستشفى سيدي علي بن عون ومثلهم بمستشفى المكناسي.قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة في قابس يحي حمدي في تصريح لمراسل (وات ) إن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقّت نتيجة 149 تحليلا أجريت على عيّنات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 30 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها إيجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزّع الى 13 اصابة بالحامة و07 اصابات بقابس الجنوبية و05 اصابات بمارث واصابتين (02) بكل من قابس الغربية ووذرف واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.وأوضح حمدي أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 12937 شخصا من بين 13213 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 240 حالة من بينها 49 حالة بقابس الجنوبية و47 حالة بالحامة .عادت الحصيلة الوبائية لفيروس "كورونا" المستجد بولاية صفاقس لتعرف منحى تصاعديا، اثر تسجيل 133 اصابة جديدة و9 وفيات، خلال الساعات الـ24 الاخيرة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالوباء في الجهة منذ ظهوره الى 33 ألفا و916 اصابة، من بينها 1046 وفاة، و32 ألفا و247 حالة تعاف.وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ اليومي التحييني للوضع الوبائي بولاية صفاقس، الصادر اليوم الاربعاء، عن الادارة الجهوية للصحة، بانه تم الكشف عن الاصابات الجديدة من ضمن 502 تحليلا مخبريا، اجري امس الثلاثاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.وتشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ كذلك إلى تعافي 167 مصابا بالوباء، فيما يقيم حاليا، 29 مريضا بأقسام العناية المركزة، و202 مريضا بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، و38 مريضا في المصحات الخاصة بالجهة.سجلت ولاية توزر، اليوم الأربعاء، 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 124 تحليلا مخبريا، وبذلك يرتفع اجمالي الاصابات بالوباء منذ إعادة فتح الحدود في جوان 2020 الى 7331 إصابة من بينها 7128 حالة تعاف، فيما استقر عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في حدود 163 وفاة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن عدد المصابين الخاضعين للمتابعة داخل المستشفيات يشهد تراجعا الى 14 حالة منها حالتان تقيمان في قسم الإنعاش الطبي، وتتوزع الحالات المتبقية على أقسام كوفيد 19 بالمستشفيات.من جهة أخرى، تلقى 3332 شخصا التطعيم ضد فيروس "كورونا" (2291 تلقوا الجرعة الثانية)، وذلك من جملة 9926 شخصا تمت دعوتهم للتلقيح.سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و73 حالة تعاف لترتفع جملة الإصابات إلى 18 ألفا و808 إصابات، وحالات التعافي إلى 17 الفا و422 حالة شفاء في حين لم تسجل وفيات جديدة ليظل المجموع 508 وفيات منذ بداية الجائحة في مارس 2020 وإلى غاية 17 ماي الجاري وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وسجلت ذات الدوائر الصحية تواصل تراجع الإصابات النشطة بالجهة إلى 878 حالة نشطة مقابل 912 إصابة نشطة إلى غاية 16 ماي الجاري، و923 حالة نشطة إلى حدّ 15 ماي 2021. وتطور عدد الحالات المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 78 حالة مقابل 73 حالة إلى غاية 16 ماي الجاري لترتفع بذلك النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" إلى 48 فاصل 8 في المائة.وحافظت ولاية المنستير على تصنيفها كولاية ذات مستوى اختطار مرتفع حيث سجل خلال 14 يوما الأخيرة (إلى 17 ماي الجاري) 75 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن إلى جانب محافظة معتمديات الساحلين وبنبلبة والمنستير والوردانين على مستوى اختطار مرتفع جدّا، وارتفاع مستوى الاختطار بمعتمدية طبلبة إلى مرتفع جدّا بعد تسجيل 102 من الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن.وتصنف كلّ من معتمديات قصيبة المديوني وقصر هلال والبقالطة كمعتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع، ومعتمديات المكنين وجمال صيادة لمطة.بوحجر وبني حسان وزرمدين ذات مستوى اختطار متوسط.ومن جهة أخرى تمكنت الجهة الصحية بالمنستير من تلقيح مجموع 29 ألفا و839 شخصا من بينهم 17 ألفا و303 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الفترة 13 مارس 2021-18 ماي 2021.انطلقت اليوم الخميس عمليات إجراء التحاليل السريعة وتحاليل الـ"بي سي ار" لفائدة الطلبة الحاملين لأعراض فيروس "كورونا" لتتواصل على امتداد خلال فترة امتحانات السداسي الثاني للسنة الجامعية الحالية 2020 / 2021 وفق ما صرّح به رئيس مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس الدكتور فتحي بشّة لــ(وات).وأوضح ذات المصدر الطبي أن الجهة الصحية بصفاقس خصّصت 4 مراكز للصحة الأساسية لتأمين هذه التحاليل "بحسب الحاجة إليها أي بصفة حصرية بالنسبة للطلبة الذين يحملون أعراض إصابة بالفيروس" مؤكدا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة خاصة من حيث الموارد البشرية لتأمين التحاليل في أسرع وقت ممكن حتى لا يتعطّل الطلبة المعنيين بهذه العملية باعتبار دقة الظرف المطلبين فيه بعدم التخلف عن مواعد الامتحانات" وفق قوله.وأضاف الدكتور بشّة أن الروزنامة الزمنية للتحاليل ضبطت بحسب مواعيد الامتحانات الخاصة بكل مؤسسة جامعية وهو يجعل كل طالب يحمل أعراض الإصابة بالمرض ملزما بالتقيد بهذه الروزنامة ضمانا للنجاعة وحسن سير العملية ودقتها.ونشرت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الأربعاء قائمة المراكز وتوزيع طلبة مختلف المؤسسات الجامعية المعنية عليها علما وأن هذه المراكز هي على التوالي مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور و مركز الصحة الأساسية بساقية الزيت و مركز الصحة الأساسية فرحات حشاد و مركز الصحة الأساسية بطريق المطار.ويكون توزيع الطلية على هذه المراكز كما يلي :مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور: (كلية الحقوق / المدرسة العليا للتجارة).مركز الصحة الأساسية بساقية الزيت: (المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات / المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا / المعهد العالي للموسيقى / المعهد العالي للتصرف الصناعي).مركز الصحة الأساسية فرحات حشاد: (كلية الطب / المعهد التحضيري للدراسات الهندسية / المعهد العالي للدراسات التكنولوجية / المعهد العالي لعلوم التمريض / المعهد العالي للفنون والحرف).مركز الصحة الأساسية طريق المطار: (كلية الآداب / كلية العلوم الإقتصادية والتصرف / كلية العلوم / المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية / المعهد العالي للموسيقى / المعهد العالي لإدارة الأعمال / المعهد العالي للبيوتكنولوجيا / المدرسة الوطنية للمهندسين / المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة / المدرسة العليا للتجارة).سجلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي خلال ال24 ساعة الاخيرة، حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" لشخصين من معتمدية قبلي الشمالية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المتوفين بالوباء منذ ظهوره بالجهة الى 294 حالةوافاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد (وات) بانه تم احصاء 50 اصابة جديدة بالفيروس، 29 منها تم تاكيدها من بين 79 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي، في حين تم اثبات باقي الحالات عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول اصابة الى 7396 حالة منها 6975 حالة تعافي و127 حالة لا تزال مصنفة نشطةوذكر الحداد ان احدث تحيين للتوزيع الجغرافي لمختلف الحالات المسجلة بولاية قبلي بحسب المعتمديات منذ بداية الجائحة الى اليوم يظهر تسجيل معتمدية قبلي الشمالية ل1834 اصابة مؤكدة منها 1755 حالة تعافي و 28 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 51 حالة وفاة، كما سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1768 حالة اصابة، تعافت منها 1679 حالة فيما لا تزال 24 حالة نشطة مع تسجيل 65 حالة وفاةوتم بمعتمدية دوز الشمالية احصاء مجموع 1613 اصابة مؤكدة تعافت منها الى اليوم 1521 حالة فيما لا تزال 26 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 66 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 722 اصابة بالفيروس منها 677 حالة تعافي و لا تزال11 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 34 حالة وفاة، وتم بمعتمدية سوق الاحد تسجيل 1090 اصابة منها 1010 حالات تعافي و22 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 58 حالة وفاةوفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار، تم رصد 355 اصابة مؤكدة تعافت منها321 حالة فيما لا تزال 16 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 18 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 14 حالة اصابة توفيت منها حالتين وتعافت باقي الحالاتتوفي 03 اشخاص واصيب 25 شخصا اخر بفيروس "كورونا" اول امس الاثنين بولاية جندوبة، وفق ما ورد في الإحصائية اليومية الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة.وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس الى 4383 إصابة، تعافى منهم 4049 شخصا، كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس الى 246 شخصا، 09 منهم توفوا خارج ارض الوطن.ويقيم الى حد يوم الاثنين المنقضي بأقسام "كوفيد" بمستشفيات الجهة 60 مصابا، كما يقيم بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة 04 مصابين.