سيدي بوزيد : استرجاع 524 هكتارا بعد تنفيذ 39 قرار إخلاء ( الوالي)

وات -

أكّد محمد صدقي بوعون والي سيدي بوزيد في تصريح لــ(وات ) أنه تم استرجاع 524 هكتارا في الجهة في إطار حماية الملك العمومي بعد تنفيذ 39 قرار إخلاء في عدد من معتمديات الولاية منذ بداية السنة.وأوضح أن هذه العمليات جاءت بعد القيام بالمعاينات اللازمة من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة، مشيرا إلى وجود قرارات أخرى بصدد الدراسة سيقع تنفيذها بعد حل مختلف الإشكاليات المتعلّقة بها.وأضاف أنّه في إطار معاينة المباني الإدارية تم إصدار 9 قرارات إخلاء مساكن وظيفية تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مستغلّة من طرف إطارات إما غادروا الولاية أو بلغوا سن التقاعد.من جهة أخرى دعا محمد صدقي بوعون مستغلّي مقاطع الرمال بصفة عشوائية إلى تسوية وضعياتهم مع اللجنة الجهوية المكلّفة بهذا الملف التي تم تنشيطها للحدّ من الاستغلال العشوائي لهذه المقاطع لما له من تأثيرات سلبية على البيئة والمحيط.