رجة أرضية بمنطقة الصخيرة من ولاية صفاقس

وات - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، رجة أرضية اليوم الاربعاء 19 ماي 2021 على الساعة 06 و04 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي .

وبلغت قوة هذه الرجة وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية بــ11ر34 درجة خط عرض و21ر10 درجة خط طول وذلك بمنطقة الصخيرة من ولاية صفاقس





