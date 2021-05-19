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رجة أرضية بمنطقة الصخيرة من ولاية صفاقس

Publié le Mercredi 19 Mai 2021 - 10:07 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، رجة أرضية اليوم الاربعاء 19 ماي 2021 على الساعة 06 و04 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي .
وبلغت قوة هذه الرجة وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية بــ11ر34 درجة خط عرض و21ر10 درجة خط طول وذلك بمنطقة الصخيرة من ولاية صفاقس


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