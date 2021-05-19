رجة أرضية بمنطقة الصخيرة من ولاية صفاقس

وات - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، رجة أرضية اليوم الاربعاء 19 ماي 2021 على الساعة 06 و04 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي .
وبلغت قوة هذه الرجة وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية بــ11ر34 درجة خط عرض و21ر10 درجة خط طول وذلك بمنطقة الصخيرة من ولاية صفاقس
وبلغت قوة هذه الرجة وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية بــ11ر34 درجة خط عرض و21ر10 درجة خط طول وذلك بمنطقة الصخيرة من ولاية صفاقس
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