نواب يستنكرون التجاء الدولة الى الاقتراض من بنوك محلية لدعم موارد الدولة عوض حثها على القيام بواجبها الوطني

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استنكر عدد من نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية، الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، التجاء الدولة الى الاقتراض من مجموعة من البنوك المحلية لدعم موارد الدولة عوض قيام هذه الأخيرة بواجبها الوطني في مساندة الدولة للخروج من الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتجائها الى الاقتراض من الجهات المانحة بعد الدخول في مفاوضات عسيرة.وعبر عدد من النواب خلال جلسة عامة، خصصت لمناقشة مشروع قانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تمويل مجموعة من البنوك المحليّة لميزانية الدولة، وذلك إثر رفضه من لجنة المالية والتخطيط والتنمية وموافقة الجلسة العامة على تمريره للنقاش العام، عن امتعاضهم من طريقة تعاطي البنوك المحلية مع الوضع الراهن القائم على منطق الربح بالأساس، دون المساهمة في انعاش الموارد المالية للدولة بعيدا عن سياسة الإقراض.ووصف النائب عن الكتلة الوطنية عماد اولاد جبريل البنوك "باللاوطنية" لعدم تضامنها مع الدولة التي تعاني من ازمة اقتصادية خانقة، عوض ان تؤدي واجبها الوطني، ما دفع بالبلاد الى الدخول في مخاض مفاوضات عسيرة مع البنك الدولي والاقتراض بما يمس من هيبة الدولة.واعتبر انه من واجب البنوك المحلية، في هذا التوقيت الحرج، معاضدة مجهودات الدولة، ومساندتها دون أي فوائض، متسائلا عن دور كل من وزارة المالية ورئاستي الجمهورية والحكومة في ردع هذه البنوك وحثها على القيام بواجبها الوطني.وقالت النائبة عن التيار الديموقراطي، سامية عبو: "ان البلاد على حافة الإفلاس وتعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، ووزير المالية متعال على لجنة المالية التي طالبت مساءلته حول الوضع الكارثي الذي تمر به البلاد منذ شهر مارس الماضي دون الظفر بأية إجابة شافية وكافية" محملة اياه مسؤولية ما يجري.ووجهت عبو دعوة للوزير "بوجوب مصارحة الشعب بما يجري"، متهمة اياه "بعدم الاستقلالية وبتضارب المصالح ".واعتبرت ان الإصلاحات التي ينادي بها الوزير ليست حقيقية وناجعة بل هي ترقيعية، من ذلك تعبئة موارد الدولة عن طريق الاقتراض من البنوك، التي من المفروض أن تكون العمود الفقري للاقتصاد والمساهمة في تقدم الاقتصادي الوطني، إلا أنها في المقابل تجني أرباحا طائلة على حساب الدولة، واصفة هذا التوجه "بالتخبط والعجز".ورات عبّو ان عجز الميزانية متأت أساسا من رواسب المنظومة البائدة وسيطرة اللوبيات على الدولة وتحقيق الشركات الكبرى لأرباح طائلة، دون أن تحرك الدولة ساكنا، محذرة وزير المالية من رفع الدعم.وشاطرتها النائبة عن كتلة قلب تونس مريم السعيدي، في توصيف الوضع الاقتصادي بال "كارثي" نتيجة لفشل السياسات المتبعة منذ الثورة، إضافة إلى تبعات أزمة كوفيد-19 التي عمقت من هذه الأزمة، داعية إلى القطع مع سياسة الاستسهال في الاقتراض من الخارج لتمويل نفقات الدولة.واضافت، انه يجب على الدولة دفع البنوك لتمويل القطاع الخاص والمشاريع لخلق حركية اقتصادية تساهم في توفير مواطن الشغل وخلق التنميةواوضحت انه بالاطلاع على مضمون الاتفاقية محل النقاش نجد أن كل البنوك قد وضعت شروطها وضماناتها بطريقة فجة ولم تراع الوضع العام، مطالبة في هذا الاطار وزير المالية بالإعداد لقانون المالية التكميلي والأخذ بعين الاعتبار الفوارق في الدخل.واقترحت إدراج فصل ينص انه في حال تجاوز الأرباح 20 مليون دينار للشركات والبنوك يقع توظيف ضريبة على المؤسسات بنسبة 50 بالمائة، وتوظيف ضريبة سنوية على الدخل بنسبة 50 بالمائة للأشخاص الطبيعيين الذين تفوق مداخيلهم السنوية 200 ألف دينار لمدة ثلاث سنوات إلى حين تعافي المالية العمومية.وعبر النائب عن حركة النهضة محمد القوماني، عن امتعاضه من تضاعف الميزانية قرابة 3 مرات منذ سنة 2010 والتي بلغت أكثر من 50 مليار دينار سنة 2021، بعد أن كانت اقل من 20 مليار دينار سنة 2010، معتبرا ان إقرار ميزانية متضخمة مقارنة بالمداخيل الجبائية، دفع الى الاقتراض من البنوك المحلية التي من المفروض تدعم الدولة في ازمتها.ولفت النائب عن كتلة قلب تونس الجديدي السبوعي، الى ضرورة المصادقة على مشروع هذا القانون نظرا للوضعية الحرجة التي تمر بها البلاد، معتبرا أن محافظ البنك المركزي قد أرسى دولة بمفرده عبر الدفع باتجاه الاقتراض من البنوك المحلية التي تجني نسبة أرباح طائلة وكان من الاجدر مساندة الدولة دون إقراض.