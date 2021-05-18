بلديات اقليم تونس الكبرى ومنها بلديات ولاية بن عروس تواجه اشكاليات في رفع الفضلات بسبب الغلق المتكرر لمصب برج شاكير

وات -

شرع اعوان برج شاكير باقليم تونس الكبرى بداية من ليلة الاثنين 17 افريل الجاري في تنفيذ اضراب فجئي يتواصل على امتداد ثلاثة ايام قابلة للتمديد في صورة عدم التوصل الى حل مع سلطة الاشراف بشان عدد من المطالب من بينها مطالب مادية واخرى تخص صيانة المصب.وقد عبر عدد من رؤساء بلديات ولاية بن عروس اليوم الثلاثاء في تصريحات لمراسلة( وات ) بالجهة عن استيائهم من هذه الوضعية التي تواجهها بلديات الولاية نظرا للاضرابات المتكررة للاعوان والغلق المتواتر للمصب مما نتج عنه اشكاليات في عملية رفع الفضلات المنزلية و"تكدس" الاوساخ في مناسبات متعددة.ووجد عدد من بلديات الجهة الحل في استغلال فضاءات معزولة واخرى محاذية للمناطق السكنية لتجميع الفضلات رغم تذمر المتساكنين، في حين عجز عدد اخر من ايجاد حل على غرار بلدية حمام الانف حيث شهدت المدينة عدم رفع الفضلات المنزلية في عدة مناسبات.وفي هذا السياق اعلنت بلدية رادس اليوم الثلاثاء في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي انه سيتم تخصيص البطحاء الكائنة بشارع الهادي نويرة بالمنطقة الصناعية لايداع الفضلات المنزليةبصورة وقتية بها.ويعد برج شاكير بمنطقة سيدي حسين السيجومي اكبر مصب باقليم تونس الكبرى(تونس، بن عروس،اريانة، منوبة)، ويستقبل هذا المصب يوميا زهاء 3500 طن من النفايات متاتية من 38 بلدية من ولايات الإقليم.وكانت وزارة البيئة قد تعهدت بالغلق النهائي للمصب بحلول شهر جوان 2021، الا ان القرار بقي يراوح مكانه نظرا لصعوبة تنفيذه، فيما تتواصل التاثيرات السلبية والخطيرة للمصب على البيئة وعلى صحة البشر لاسيما بعد تسرب عصارة النفايات السامة المعروفة باسم " لكسيفيا" في الوسط الطبيعي خاصة الحي السكني " العطار" بعد انهيار جزئي للفضلات المنزلية يوم 15 جويلية 2020