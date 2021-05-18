شخصيات تونسية تطالب بالوقف الفوري للإعتداءات الإسرائيلية على غزة

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دعت ثلة من رجال ونساء الأدب والفنون والعلوم والثقافة والإعلام، اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري وغير المشروط للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وحثت هذه الشخصيات في عريضة حملت توقيعات أصحابها، الهيئات الدولية المختصة (مجلس الأمن، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية) على ممارسة صلاحياتها لوضع حد للعدوان واتخاذ كافة الإجراءات الردعية المستوجبة.ونددت بإقدام إسرائيل على استخدام السلاح والقوة الوحشية غير المبررة وغير المتناسبة، "في تجاهل تام لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان".كما أدان الممضون بشدة، أعمال التدمير المتعمد والممنهج للممتلكات المدنية والمنازل والمرافق العامة التي تسببت في سقوط مئات الجرحى وأكثر من مائة قتيل من بينهم أطفال ونساء.واعتبروا أن الأفعال المرتكبة ضد المدنيين "تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالمعنى المقصود في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية معربة عن استيائها العميق إزاء السياسة الإسرائيلية المتمثلة في استعمار الأراضي الفلسطينية وطرد السكان الفلسطينيين قسراً من حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية، في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن الدولي".وعبروا أيضا عن إدانتهم "سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين"، مؤكدين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل والمشروع من أجل تقرير المصير.واعتبرت الشخصيات الموقّعة على العريضة، أن سياسة الانتهاك المستمر للقانون الدولي التي تمارسها السلطة المحتلة للأراضي الفلسطينية تضع إسرائيل في فئة "الدول المارقة" وأن آفاق حل تفاوضي لبناء دولتين في فلسطين، "يزداد تحقيقها صعوبة"، منددة بحالة "الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بسبب الدعم غير المشروط الذي تتمتع به من الإدارات الأمريكية المتعاقبة وغياب العقوبات من الاتحاد الأوروبي".وقد حملت العريضة توقيعات أكثر من مائة من رجال ونساء الأدب والفنون والعلوم والثقافة والإعلام.