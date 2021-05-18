الكاف: تواصل مقاطعة الدروس في المعهد النموذجي والأولياء يحملون المندوب مسؤولية الخطأ الاتصالي: تواصل مقاطعة الدروس في المعهد النموذجي والأولياء يحملون المندوب مسؤولية الخطأ الاتصالي

وات -

يواصل تلامذة المعهد النموذجي بالكاف، اليوم الثلاثاء، تحركاتهم الاحتجاجية رفضا لقرار نقلتهم بداية من السنة الدراسية المقبلة إلى الإعدادية النموذجية بالجهة الكائنة بالطريق الحزامية لمدينة الكافونظم التلاميذ وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ورفعوا شعارات تطالب برحيل المندوب الجهوي للتربية الذي حمله عدد من الأولياء تبعات الاعلان عن هذا القرار، على حد تعبيرهموقال أحد الأولياء في تصريح ل(وات) أن المندوب قام بخطأ اتصالي بإعلانه مبكرا عن قرار النقلة إلى الاعدادية النموذجية بالكاف ، وتسبب وفق تقديره في "أحداث اضطرابات نفسية لدى التلاميذ والإطار التربوي" الذي يرفض بدوره هذا القرار لما له من تبعات على تنقلهم إلى مقر العمل الجديدوهدد التلاميذ بمواصلة مقاطعة الدروس إلى حين الاعلان عن الرجوع عن هذا القرار الذي "أربك العودة إلى مقاعد الدراسة" في هذه المؤسسة التربوية التي تقع في قلب مدينة الكاف.