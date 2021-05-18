منوبة : غلق جامع بدوار هيشر للتعقيم بعد إصابة إمام الخمس والمؤذن بفيروس كورونا

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اتّخذ والي منوبة محمد شيخ روحه قرار غلق جامع الخليل بمعتمدية دوار هيشر للتعقيم والقيام باجراءات التوقي من فيروس كورونا وذلك منذ امس الاثنين ولمدة خمسة ايام وفق معطيات مصالح ولاية منوبة.وياتي قرار الغلق المؤقت على اثر اصابة كل من غمام الخمس والمؤذن بفيروس كورونا واخضاعهما للحجر الصحي المدة اللازمة ومن والمنتظر ان يفتح الجامع من جديد يوم الجمعة القادم وان يستقبل المصلين وفق البروتوكول الصحي المعمول به.واهاب الوالي بالمواطنين المصلّين بجميع جوامع ومساجد الجهة ،مزيد التقيد بتراتيب البروتوكول الصحي بكل جزئياته وبمسؤولية ذاتية، بالوضوء بالبيت ، وإحضار السجّاد الخاص وارتداء الكمامات الواقية و احترام التباعد الجسدي.