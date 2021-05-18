   Sabah - قل للمليحة  

سيدي بوزيد : عدد من محامي سيدي بوزيد في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

Publié le Mardi 18 Mai 2021 - 12:13 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - - شارك اليوم الثلاثاء عدد من محامي ولاية سيدي بوزيد في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وذلك أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة.

ورفعت بالمناسبة العديد من الشعارات المنددة بالجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين وما يقابلها من صمت دولي شجّع على سقوط العديد من الشهداء.
وبيّن رشاد الحفناوي الكاتب العام للفرع الجهوي لعمادة المحامين بسيدي بوزيد في تصريح لــ(وات) ان هذه الوقفة هي مناصرة للقضية الفلسطينية العادلة ودعوة إلى تجريم هذه الاعتداءات وإدانة للعدوان الصهيوني المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني وما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين العزّل في تجاوز صارخ لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وللمطالبة بالتسريع بسنّ قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225957



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 18 ماي 2021 | 6 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:45 19:09 16:02 12:23 05:26 03:50
24°
 25° % 33 :الرطــوبة
تونــس 17°
6.69 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-1728°-1724°-1725°-1534°-17
  • Avoirs en devises
    20789,5

  • (17 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,33229 DT        1$ =2,74617 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mai)   1102,0 MDT