سيدي بوزيد : عدد من محامي سيدي بوزيد في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

وات -

- شارك اليوم الثلاثاء عدد من محامي ولاية سيدي بوزيد في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وذلك أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة.ورفعت بالمناسبة العديد من الشعارات المنددة بالجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين وما يقابلها من صمت دولي شجّع على سقوط العديد من الشهداء.وبيّن رشاد الحفناوي الكاتب العام للفرع الجهوي لعمادة المحامين بسيدي بوزيد في تصريح لــ(وات) ان هذه الوقفة هي مناصرة للقضية الفلسطينية العادلة ودعوة إلى تجريم هذه الاعتداءات وإدانة للعدوان الصهيوني المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني وما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين العزّل في تجاوز صارخ لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وللمطالبة بالتسريع بسنّ قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.