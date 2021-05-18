فتح باب الترشح  للانتفاع بالية شراء حقوق الاستغلال  في المسلك غير التجاري للأفلام التونسية

اعلن المركز الوطني للسينما والصورة في بلاغ له امس الاثنين عن فتح باب الترشح لشراء حقوق الاستغلال في المسلك غير التجاري للأفلام التونسية بعنوان سنة 2021.ودعا المركز في ذات البلاغ المنتجين التونسيين (الذين انجزوا أفلاما دون الحصول على دعم عمومي من وزارة الشؤون الثقافية او احد المؤسسات التابعة لها ) وكذلك نوادي وجمعيات السينما ومدارس ومعاهد السينما والسمعي البصري) الراغبين في التقدم للانتفاع بهذه الالية، الى ترشيح أعمالهم المنجزة سنوات 2019 و2020 و2021 وذلك قبل 17 جوان 2021 بدخول الغاية.وتودع طلبات الترشح وجوبا لدى مكتب الضيط المركزي بالمركز الوطني للسينما والصورة بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس جناح السينما الطابق الرابع.واكد المركز على ضرورة ان يتضمن ملف الترشح بطاقة فنية تسحب من المركز الوطني للسينما والصورة ، مضمون من السجل الوطني للمؤسسات (بالنسبة للشركات) ، نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، نسخة من عقود العمل لاهم التقنيين والممثلين، ما يفيد ملكية المنتج للمصنف واحالة حقوق الاستغلال، معطيات حول الميزانية النهائية للفيلم، مخطط تمويل الفيلم، نسخة من الفيلم تتضمن جينيريك البداية والنهاية محملة على قرص صلب ، ملخص الفيلم ، ملف صحفي.