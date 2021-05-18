الحرس الوطني يكشف عن هويّة العناصر الإرهابية الخمسة التي تم القضاء عليها بجبل الشعانبي

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أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي بأن العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها فجر امس الاثنين بأحد مرتفعات جبال القصرين هم جزائريان اثنان و3 تونسيين تابعين لكتيبة "عقبة ابن نافع الإرهابية".وفي إطار متابعة العملية الإستباقية المشتركة بين وزارتي الداخلية و الدفاع الوطني والتعريف بجنسيات العناصر الارهابية من طرف المخابر الجنائية والعلمية والتعريف بهوياتهم ،اورد الناطق باسم الحرس الوطني على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك صور وهوية الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم يوم امس الاثنين بجبل الشعانبي وتاريخ التحاقهم بالعناصر الإرهابية المسلحة وهم على التوالي :- عبد الباقي بن أحمد بن عمار بوزيان المكنى ابو احمد العنابي ،جزائري الجنسية وهو من أخطر العناصر الإرهابية الجزائرية بتونس، التحق بالمجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة بالجبال التونسية سنة 2014 قادما من القطر الجزائري وانضم الى كتيبة عقبة بن نافع الموالية للتنظيم الإرهابي المعروف باسم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وقد تولى مهمة أمير كتيبة عقبة بن نافع سنة 2019 بعد القضاء على العنصر الإرهابي المكنى الباي العكروف وهو مطلوب لفائدة الوحدات الأمنية و العسكرية الجزائرية على خلفية تعمده المشاركة في العديد من العمليات الإرهابية بالقطر الجزائري.- الساسي بن الجيلاني صلوبة، جزائري الجنسية ومكنى "عمي عيسى" وهو من مواليد سنة 1960 ،التحق بالعناصر الإرهابية المتمركزة بالجبال التونسية سنة 2014 قادما من القطر الجزائري و انضم الي كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية المالية للتنظيم الإرهابي المعروف باسم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتولى خطة أمين مال بالمجموعات الإرهابية المذكورة و استقطاب عناصر الدعم والإسناد وهو مطلوب لفائدة الوحدات الأمنية و العسكرية الجزائرية على خلفية تعمده المشاركة بعديد العمليات الإرهابية بالقطر الجزائري.- بدر الدين بن محمد الجمعي بن صالح ونيسي المكنى "وليد" وهو تونسي الجنسية من مواليد 1996 التحق بالمجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة بجبل الشعانبي سنة 2018 وانضم الي كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية بعد اكتشاف امر تعمده توفير الدعَم اللوجستي للمجموعات الإرهابية المذكورة من طرف الوحدات الأمنيّة.-طالب بن محمد بن عبد الرحمان اليحياوي المكني ابو جاسر وهو تونسي الجنسية من مواليد سنة 1982بولاية الكاف التحق بالمجموعات الإرهابية سنة 2014 وانضم الى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية رفقة مجموعة من العناصر الإرهابية الأخرى.-طارق بن محمد بن صحراوي السليمي المكنى أبو يوسف الصحراوي وهو تونسي الجنسية من مواليد سنة 1986 بولاية الكاف والتحق بالعنصر الإرهابية المتمركزة بالجبال التونسية سنة 2013 وانضم الي كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية .وكانت الوحدات الأمنية بالاشتراك مع وحدات من الجيش الوطني قد تمكنت فجر امس من القضاء على 5 عناصر إرهابية بأحد مرتفعات جبال القصرين.واشار الناطق باسم الحرس الوطني يوم امس ان العملية الامنية متواصلة.