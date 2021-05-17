وزير الصحة في زيارة ميدانية للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة

أدى وزير الصحة الدكتور فوزر مهدي ظهر اليوم الإثنين 17 ماي 2021 زيارة ميدانية للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، عاين من خلالها سير العمل بمختلف أقسامه الساهرة على تأمين اليقظة الوبائية بكافة أنحاء العالم ومتابعة الوضع الوبائي في البلاد في ظل جائحة كوفيد-19.وقد أثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل إطارات المرصد لتقديم النهج الصحيح الكفيل بتطويق إنتشار فيروس كورونا.يذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد المتعهد بهم داخل المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة يوم 16 ماي الجاري بلغ 2211 مريضا.وبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص بنفس التاريخ 456 مريضا، في حين بلغ عدد المرضى تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العمومي والخاص 133 مريضا.يشار الى أن عدد المرضى المصابين بكوفيد 19 الذين تم التعهد بهم بالمؤسسات الصحية منذ بداية ظهور كوفيد-19 في فيفري 2020 إلى غاية 16 ماي الجاري قد بلغ نحو 15580 مريض.ومنذ بداية ظهور فيروس كورونا وإلى غاية يوم 15 ماي الجاري توفي في تونس 11849 شخصا جراء الإصابة بالفيروس. في المقابل بلغ عدد المتعافين منه 287644 شخصا.