ال FTF: مباراة الدور نهائي لكأس تونس (نسخة صالح بن يوسف) في جربة ميدون

خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين 17 ماي 2021، بمقر الجامعة وبرئاسة وديع الجرىء، قرّر المكتب الجامعي إقامة نهائي كأس تونس للموسم الرياضي 2020ـ2021، نسخة صالح بن يوسف، في ملعب جربة ميدون، شريطة :



- الحصول على موافقة السلط المركزية والجهوية والمحلية ذات العلاقة بالموضوع

- التاكد من صلوحية جميع مكونات الملعب لاحتضان مباراة الدور النهائي دون حضور الجمهور وذلك إثر زيارة المعاينة التي ستؤديها اللجنة الجامعية بتكليف من المكتب الجامعي.



