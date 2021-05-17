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الجمعية التونسية لدعم الأقليات تلقي الضوء على الآثار المسيحية في تونس

Publié le Lundi 17 Mai 2021 - 23:08 قراءة: 0 د, 56 ث
وات - تنظم مؤسسة "كونراد أديناور" (مكتب تونس) بالشراكة مع الجمعية التونسية لدعم الأقليات حلقة نقاش حول التراث والآثار المسيحية في تونس، وذلك يوم 19 ماي الحالي بمدينة المرسى في الضاحية الشمالية للعاصمة.

وسيؤثث هذه الحلقة أكاديميون مختصون وستقام بحضور عدد محدود من المشاركين، تماشيا مع الإجراءات الصحية للتوقي من فيروس كورونا بحسب المنظمين، الذين أكدوا أن هذه الحلقة الحوارية تهدف إلى تثمين التعددية الثقافية والتاريخية في تونس والتعريف بالتراث المسيحي في تونس كأحد عناصر التنوع الثقافي بالبلاد.
وبينوا أن هذا النقاش سيسمح للحاضرين باكتشاف تاريخ المسيحية، والوقوف مجدّدا على التنوع الذي عرفته تونس على مر السنين، وأكدوا على ضرورة الترويج له اليوم من أجل دعم ثقافة التعايش السلمي المشترك ومحاربة كافة أشكال التعصب.


وتزخر تونس بالعديد من المعالم الأثرية المسيحية منها الكنائس التي حافظت في بعض الأحيان على أعمدتها وأرضيتها المزينة بالفسيفساء الحاملة للتزويق المسيحي، وهي آثار تعود بداياتها إلى القرن الرابع للميلاد. وتتجلى الآثار المسيحية في تونس بالخصوص في مواقع قرطاج وسبيطلة وحيدرة وتلابت ومكثر والكاف وطبرقة وغيرها من المواقع الأثرية الساحرة بالبلاد.

ويذكر المؤرخون أنه بعد الفتوحات الإسلاميّة لتونس، لم يتمّ القيام بهدم منظّم للمعابد المسيحيّة، بل تُركت أغلب المعالم وتحوّل بعضها إلى مساجد للمسلمين.






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