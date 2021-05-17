محسن الدالي: التعرف على هويتي عنصرين ارهابيين من بين العناصر الخمسة الذين تم القضاء عليهم في جبل الشعانبي

وات - أفاد الناطق الرسمي بإسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، محسن الدالي، بأنه تم التعرف على هويتي عنصرين ارهابيين من بين العناصر الخمسة الذين تم القضاء عليهم، فجر اليوم الإثنين، في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي خلال عملية أمنية وعسكرية مشتركة انطلقت منذ مساء أمس الأحد، وهما تونسيان ينتمان إلى كتيبة عقبة ابن نافع التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي المتحصنة بجبال القصرين منذ سنوات.
و أضاف الدالي، في تصريح لـ( وات)، أن العناصر الثلاثة الآخرين الذين تم القضاء عليهم هم جزائريو الجنسية، ولم تحدّد بعد هوياتهم في إنتظار إستكمال عمل الفرق المختصة.
وذكرت مصدر أمني بالجهة، في تصريح لـ( وات)، أنه تم خلال هذه العملية الاستباقية والاستخباراتية الناجحة، وفق تعبيره، حجز 6 أسلحة نارية وهواتف جوالة، مؤكدا أن عمليات التمشيط البرّية و الجوية متواصلة من قبل الوحدات الامنية و العسكرية المختصة لتعقب بقية العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفع المذكور.
و أضاف الدالي، في تصريح لـ( وات)، أن العناصر الثلاثة الآخرين الذين تم القضاء عليهم هم جزائريو الجنسية، ولم تحدّد بعد هوياتهم في إنتظار إستكمال عمل الفرق المختصة.
وذكرت مصدر أمني بالجهة، في تصريح لـ( وات)، أنه تم خلال هذه العملية الاستباقية والاستخباراتية الناجحة، وفق تعبيره، حجز 6 أسلحة نارية وهواتف جوالة، مؤكدا أن عمليات التمشيط البرّية و الجوية متواصلة من قبل الوحدات الامنية و العسكرية المختصة لتعقب بقية العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفع المذكور.
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