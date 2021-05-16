علي العابدي ويوهان توزغار هدافان في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية

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ساهم المدافع التونسي علي العابدي مجددا في فوز فريقه باريس اف سي على ضيفه شامبلي بتسجيله الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة مساء السبت لحساب الجولة الختامية لبطولة الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم.وسجل علي العابدي الهدف الثاني لباريس اف سي في الدقيقة 89 رافعا رصيده الشخصي الى 9 اهداف في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية كافضل هداف في صفوف فريقه رغم مركزه الدفاعي.وسيخوض نادي باريس اف سي الذي انهى بطولة الدرجة الثانية الفرنسية في المركز الخامس دورة تصفيات الصعود الى جانب تولوز الثالث وغرونوبل الرابع.كما كان المهاجم التونسي يوهان توزغار على موعد مع الشباك عندما سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 45 الهدف الاول لفريقه تروا الذي خسر امام لوهافر 2-3. وهو الهدف السادس عشر ليوهان توزغار في البطولة محرزا المركز الثالث في لائحة ترتيب الهدافين.يذكر ان تروا ضمن صعوده الى الدرجة الاولى الفرنسية بعدما تحصل على المركز الاول.ر-امينوكان تروا متصدر الترتيب ضمن صعوده الى بطولة الدرجة الاولى الفرنسية.