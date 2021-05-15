توزر: وقفات تضامنية للتنديد بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

وات -

شهدت ساحة الاستقلال أمام مقر ولاية توزر، اليوم السبت، وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني للتنديد بما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من عدوان أدى الى استشهاد العشرات من المدنيين.ونظّم الوقفة الأولى مجموعة من شباب الجهة من الناشطين السياسيين والمنتمين للمجتمع المدني بالجهة، رفعوا خلالها العلمين التونسي والفلسطيني وشعارات تندد بحجم العدوان والغارات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتتمسك بحق الفلسطينيين بالقدس كعاصمة لهم، وفق ضياء الذين ضيف الله أحد الشباب المحتج.وقال ضيف الله، في تصريح لـ"وات"، إن الشباب بمختلف أطيافه هبّ لنصرة القضية الفلسطينية العادلة وسعيه الى التعريف بالقضية وايصال صوت الشعب الفلسطيني في سيادة أراضيه في ظلّ صمت دولي تجاه القضية.من جانبه، نظّم الاتحاد الجهوي للشغل وقفة تضامنية أمام مقر الولاية شارك فيها أعضاء الهيئة الإدارية وذلك مراعاة للوضع الصحي الوبائي وفق كاتب عام الاتحاد الجهوي، محمد علي الهادفي، الذي أوضح لوات "موقف المنظمة الشغيلة المبدئي لدعم القضية والتنديد بالعدوان الهمجي للكيان المحتل".وذكّر بالمناسبة بموقف الاتحاد ووقوفه في صف الشعوب المطالبة بالحرية، ومطالبته بضرورة سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني بالنظر الى جرائم الإبادة التي ينفذها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وتهويد القدس ومواصلة الاستيطان ومصادرة الأرض، مندّدا بمواقف المجتمع الدولي في اعتبار العدوان دفاعا عن النفس في مقابل شعب مدني أعزل، حسب قوله.