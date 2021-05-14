مؤسسات التكوين المهني تستأنف نشاطها الاثنين 17 ماي الحالي

تستأنف كافة مؤسسات التكوين المهني نشاطها التكويني بداية من الاثنين المقبل 17 ماي، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني.وأضافت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن عودة التكوين بالقطاعين العام والخاص تندرج ضمن قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا المعلنة يوم 12 ماي الحالي.ويأتي القرار متزامنا مع موعد انتهاء الحجر الصحي الشامل الذي فرضته السلطات من 12 حتى 16 ماي بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا ووقع تطبيقه بمستوى محدود.ورفعت السلطات بداية من اليوم الجمعة القيود المفروضة على التنقل بين المدن بعد أن أعلنت منعه سابقا في إطار ذات الاجراءات، لكنها أكدت ضرورة الاستمرار في تطبيق قرار الحجر الصحي الشامل حتى 16 ماي الجاري بموجب اجراءات الهيئة العليا لمجابهة كوفيد-19.