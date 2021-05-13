الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 13 ماي 2021

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صفاقس: تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الماضية

قابس: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

نابل: تسجيل 4 وفيات و114 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

الكاف: تسجيل 03 وفيات و50 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد

سجلت ولاية صفاقس 6 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" خلال ال 24 ساعة الماضية، كما رصدت 63 إصابة جديدة و74 حالة تعاف من الوباء، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الخميس.وبالرغم من الانخفاض النسبي في عدد الإصابات فإنه لا يزال عدد المتكفل بهم في الوحدات الاستشفائية مرتفعا حيث يرقد بقسم "كوفيد أكسيجين" 212 مريضا وبقسم "كوفيد إنعاش" 28 مصابا وبالمصحات الخاصة 49 مصابا.وبلغ إلى حد الآن، عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء 997 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية 33571 حالةافاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات)بأن الإدارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 85 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 38 من هذه التحاليل قد وردت نتيجتها "ايجابية"واشار حمدي إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 12 اصابة بالحامة و09 اصابات بمارث و06 اصابات بمطماطة الجديدة و05 اصابات بقابس الجنوبية و04 اصابات بقابس المدينة واصابة واحدة بكل من قابس الغربية ومنزل الحبيبوأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 12635 شخصا من بين 13134 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 499 حالة من بينها 126 حالة بقابس الجنوبية و99 حالة بمارث و79 حالة بالحامة.سجّلت ولاية نابل، 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 561 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة، أمس الاربعاء، في تحيينها الدوري في علاقة بانتشار الفيروس.وأسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 445 تحليلا، عن تسجيل 114 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة 20226 حالة، من بينها 1441 حالة نشيطة.في المقابل، سجل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس تراجعا إلى 107 حالات.يذكر أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة يوم أمس الأربعاء وحالة وفاة بتاريخ 10 ماي الجاري، توزعت على كل من معتمديات نابل وحمام الغزاز والحمامات والميدة، وتعلقت بأشخاص تتراوح أعمارهم بين 51 و81 سنة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الخميس في تحيين جديد للاحصائيات اليومية المتصلة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد بالجهة، عن تسجيل 03 وفيات و50 أصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 89 عينة تم رفعها بتاريخ 11 مايوارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 265 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 8258 حالة، تعافى منها 7841 شخصاكما أفرزت الاحصائية اليومية الجديدة استقرار عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 58 شخصا منهم 11 شخصا في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما يخضع 417 شخصا للحجر الصحي، وهم يمثلون جملة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة في الجهة خلال ال10 ايام الاخيرة .