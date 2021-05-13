البطولة العربية لالعاب القوى ما بين الاندية من 3 الى 6 جوان بالأردن

تجرى البطولة العربية ما بين الاندية لألعاب
القوى من 3 الى 6 جوان بعمان ( الاردن), حسبما اعلنه اليوم الاربعاء
المنظمون.
هذه المنافسة مفتوحة لرياضيي فئة الاكابر ( رجال وسيدات) وسينظمها الاتحاد الاردني لألعاب القوى , برعاية الاتحاد العربي للاختصاص.
القوى من 3 الى 6 جوان بعمان ( الاردن), حسبما اعلنه اليوم الاربعاء
المنظمون.
هذه المنافسة مفتوحة لرياضيي فئة الاكابر ( رجال وسيدات) وسينظمها الاتحاد الاردني لألعاب القوى , برعاية الاتحاد العربي للاختصاص.
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