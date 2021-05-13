البطولة العربية لالعاب القوى ما بين الاندية من 3 الى 6 جوان بالأردن

تجرى البطولة العربية ما بين الاندية لألعابالقوى من 3 الى 6 جوان بعمان ( الاردن), حسبما اعلنه اليوم الاربعاءالمنظمون.هذه المنافسة مفتوحة لرياضيي فئة الاكابر ( رجال وسيدات) وسينظمها الاتحاد الاردني لألعاب القوى , برعاية الاتحاد العربي للاختصاص.