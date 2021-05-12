أريانة: أعضاء الاتحاد الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي يدخلون في اعتصام احتجاجا لاعتداء أحد المحامين على دورية أمنية (تصريح)

وات - أفاد كاتب عام الاتحاد الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بأريانة عزالدين الفطحلي اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي مع /وات / أن أعضاء الاتحاد سيدخلون في اعتصام داخل مقر مركز أمن أريانة المدينة "احتجاجا على تعمد أحد المحامين الاعتداء على دورية للطريق العمومي على مستوى "كارنوا" بمدخل مدينة أريانة" وفق تعبيره.



وأضاف الفطحلي أن المحامي المذكور "تعمد الاعتداء على الحواجز الأمنية التي يقيمها أعوان الأمن للتثبت من مدى التزام أصحاب السيارات بتراتيب الحجر الصحي العام" كما قام حسب المتحدث "بالاعتداء اللفظي والمادي على أعوان الدورية الأمنية ونعتهم بأبشع النعوت".

ووفق المتحدث فإن المحامي المذكور دخل في حالة هيجان شديد عندما تم جلبه إلى مركز الأمن بأريانة المدينة أين واصل الاعتداء على الأعوان وقام أيضا بالاعتداء على أحد المواطنين صادف تواجده داخل المركز لتقديم شكاية" .



