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جليلة بن خليل: اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا تقتصر مهمتها على رفع التوصيات ولا علاقة لها بعقد الندوات

Publié le Mercredi 12 Mai 2021 - 12:59 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - أوضحت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتورة جليلة بن خليل اليوم الأربعاء، أن اللجنة العلمية تقتصر مهمتها على رفع التوصيات المتعلقة بمكافحة فيروس كوفيد- 19 الى اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ولا علاقة لها بعقد الندوات مثلما يروج له في بعض الوسائل الاعلامية

و أكدت جليلة بن خليل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مهمة عقد الندوات توكل الى اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا التي تضم ممثلين عن جميع الهياكل الحكومية ويترأسها رئيس الحكومة هشام المشيشي


يشار الى أن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا تعقد اليوم الأربعاء على الساعة الواحدة بعد الظهرندوة صحفية بالقصبة لعرض أهم المستجدات في علاقة بمكافة آفة فيروس كورونا.

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