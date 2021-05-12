سيدي بوزيد: انطلاق حملة تلقيح أعوان البلديات المكلفين بدفن الموتى ضد فيروس "كورونا"

وات -

انطلقت، اليوم الأربعاء، بالمركز الجهوي للتلقيح بمدرسة علوم التمريض بسيدي بوزيد، عملية تلقيح أعوان بلديات الجهة المكلفين بدفن الموتى والمنتظر أن يتجاوز عددهم الـ40 عونا، حسب ما أكده المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19" في سيدي بوزيد، رفيق نصيبي.وأشار ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، إلى ان فريق التلقيح المتنقل قام، أمس الثلاثاء، بزيارة السجن المدني بسيدي بوزيد، حيث وقع تطعيم 90 شخصا منهم، 51 من أعوان وإطارات السجن، و39 من المساجين.وبيّن، ان عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في الجهة، بلغ الى غاية يوم الاثنين الفارط، 7687 شخصا، في حين استفاد 3119 شخصا بالجرعة الثانية، علما وأن عدد الذين تعرضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح، قدر بـ44 حالة، أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.