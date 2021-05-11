اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا تجتمع الثلاثاء القادم لتقييم الإجراءات الأخيرة المتخذة للحد من انتشار الفيروس

وات -

تجتمع اللجنة العلمية بمجابهة فيروس كورونا يوم الثلاثاء 18 ماي لتقييم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، حسب ما أفاد به وات عضو اللجنة، أمين سليم.وذكر سليم، الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن اللجنة اجتمعت أمس لتقييم الوضع الوبائي، الذي حذّر من خطورته رغم عدم بلوغ ذروته من خلال أعداد الإصابات والوفايات.ولفت الى أن إقرار الحجر الصحي الشامل من 9 الى 16 ماي 2021 يرمي، اساسا الى تخفيف الضغط على المستشفيات وعلى استهلاك الاكسجين الطبي غير انه اعتبر ان تقييم نتائجه لا يمكن ان تتم الا بعد مرور 15 يوما.واكد انه في حال لم يتم اتخاذ قرار الحجر كان يمكن بلوغ 1500 حالة وفاة في غضون أسبوعينيذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت، في بلاغ لها أمس الاثنين، عن تسجيل 39 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد و1024 اصابة جديدة من جملة 5803 تحليلا مخبريا ،وذلك بتاريخ 09 ماي الجاري ليرتفع اجمالي عدد الوفايات بالفيروس الى نحو 11468 حالة وفاة ،فيما بلغ اجمالي عدد الاصابات 321 الفا و837 اصابة.