المنظمة التونسية للأطباء الشبان تطالب بالتطبيق الفعلي والجدّي للقانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة

دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، اليوم الثلاثاء، إلى التطبيق الفعلي والجدي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، وإيلاء ظاهرة العنف ضد المرأة الرصيد الكافي من العناية والإمكانيات اللازمة لضبط البرامج و السياسات اللازمة لمجابهة مزيد انتشار هذه الممارسة الخطيرة.وطالبت المنظمة في هذا الصدد بتفعيل محضر اتفاق 03 مارس 2021 و خاصة النقطة الخامسة المتعلقة بتأمين المؤسسات الصحيّة والتعامل الزجري مع الإعتداءات على الأطباء الشبان.كما دعت في بيان لها، إلى ضرورة المحاسبة السريعة لقاتل رفقة الشارني، التي قتلت يوم 9 ماي الجاري على يد زوجها بـ "سلاح الدولة " وكل من ثبتت مسؤوليته في التساهل مع شكوى الضحيّة في العنف الزوجي التي تم اسقاطها بعد إثر ضغوط مورست على الضحية بعد أن تقدمت بالشكوى يوم 7 ماي الجاري مرفوقة بشهادة طبية بعشرين يوما، من أطراف مختلفة لم تعر المسألة الأهمية الكافية.ومن جهة أخرى ذكرت المنظمة بالاعتداء بـ " طريقة وحشية" على طبيبتين في أحد المستشفيات بباب سعدون والاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرضت له الدكتورة خلود الشارني أمس الاثنين الموافق لـ 10 ماي 2021 أثناء مباشرتها لمهامها في قسم طب الرضع بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد.واعتبرت المنظمة هذه الحوادث تعبيرة واضحة لتبعات ظاهرة الافلات من العقاب التي تنخر المجتمع ونتيجة فشل المنظومة الحاكمة وتنكرها لتعداتها وتراخي الحكومة في تفعيل قوانين تحمي المرأة تمت المصادقة عليها في وقت سابق.