الملحق الاولمبي للرقبي ب7 لاعبات - المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية

وضعت عملية القرعة الخاصة بالملحق الاولمبي لمسابقة الرقبي بسبعة لاعبات التي جرت يوم الثلاثاء بامارة موناكو المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب كازاخستان وجامييكا وبابوا غينيا الجديدة.وضمت المجموعة الاولى منتخبات روسيا والارجنتين والمكسيك وساموا بينما تركبت المجموعة الثالثة من منتخبات فرنسا وهونغ كونغ وكولومبيا ومدغشقر.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى جانب افضل ثالث منتخبين من حيث عدد النقاط الى المرحلة الموالية من تصفيات الملحق الاولمبي التي ستقام في شكل مباراتين على ان يتاهل الفائز من كل مقابلة الى اولمبياد طوكيو المقرر من 24 جويلية الى 9 اوت 2021.