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تعرف مدينة باجة اليوم الثلاثاء، الموافق لليوم الثالث من اقرار الحجر الصحي الشامل، حركية شبه عادية، حيث فتحت المحلات التجارية وخاصة محلات الملابس وكذلك الاسواق، بصفة عادية، مع ملاحظة تمركز مكثف للوحدات الامنية بنقاط مختلفة من المدينة.وقال رئيس الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي الفطناسي ل(وات) ان التجار واصحاب المحلات لن يلتزموا بالحجر الصحي قبل يوم العيد، معتبرا ان الحجر "لم يكن مدروسا ولم يقع التشاور فيه مع اهل المهنة" ووصفة ب"القرار التعسفي"واعتبر انه من المهم "ان تكون الدولة قوية وان لا تتراجع على اي قرار تتخده وان تنفذ قراراتها"، مضيفا القول ان "هذا القرار يدل على عدم تواصل بين الحكومة والشعب" مؤكدا ان منظوريه من تجار ملابس وغيرهم لهم التزامات مع البنوك ومع المتعاملين معهم وسيؤدي بهم اغلاق محلاتهم الى كارثةودعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها فى القرارات التى تتخذها، مؤكدا ان اغلب العاملين فى القطاع الخاص تضرروا من الجائحة ولم يتلقوا الدعم المطلوب والاعانات والقروض من الدولةوكان الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد اصدر بيانا عبر فيه عن رفض منظوريه لقرار الحجر الصحي قبل عيد الفطر، كما تعرف الجهة وقفات احتجاجية امام مقر الولاية رفضا لهذا القرار