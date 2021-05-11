وزارة التجارة : منذ بداية رمضان ... تسجيل 86837 زيارة تفقد ورفع 12924 مخالفة إقتصادية

سجلت أعمال المراقبة الاقتصادية بمختلف الإدارات المركزية والجهوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال يوم 26 رمضان الموافق ليوم السبت 08 ماي 2021 النتائج التالية:
تأمين 2717 زيارة تفقد منها 1975 زيارة بمسالك البيع بالتفصيل و 742 زيارة تفقد منها بوحدات الانتاج والخزن وحركية النقل عبر الطرقات.
رفع 374 مخالفة اقتصادية منها 331 مخالفة بمسالك البيع بالتفصيل و43 مخالفة ببقية المسالك توزعت على النحو التالي:
الخضر والغلال بـ 83 مخالفة والمواد الغذائية 97 مخالفة ومنتجات الدواجن بـ 32 مخالفة واللحوم والأسماك بــ 54 مخالفة والمرطبات والحلويات بـ 45 مخالفة وبقية القطاعات بـ 63 مخالفة .
أما من حيث الممارسات فكانت كما يلي:
69مخالفة في الممارسات الاحتكارية منها 64 مخالفة في الترفيع في الأسعار و 5 مخالفات في الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع والبيع المشروط،
289 مخالفة في الاخلال بشفافية المعاملات منها 130 مخالفة في إشهار الأسعار و 92 مخالفة في الفوترة والمصدر و 67 مخالفة في الميترولوجيا،
3 مخالفة في التلاعب بالدعم منها 3 مخالفة في الاستعمالات غير المشروعة و 0 مخالفة في الاتجار بطرق غير قانونية،
13 مخالفة أخرى تهم الجودة والسلامة (4 مخالفات) وبقية المجالات (9مخالفات).
حجز كميات من المنتجات موضوع المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار وبالدعم:
6.7 طن فرينة مدعمة
5040 بيضة
وعليه ترتفع الحصيلة الجملية منذ بداية رمضان إلى تسجيل 86837 زيارة تفقد ورفع 12924 مخالفة إقتصادية.
تأمين 2717 زيارة تفقد منها 1975 زيارة بمسالك البيع بالتفصيل و 742 زيارة تفقد منها بوحدات الانتاج والخزن وحركية النقل عبر الطرقات.
رفع 374 مخالفة اقتصادية منها 331 مخالفة بمسالك البيع بالتفصيل و43 مخالفة ببقية المسالك توزعت على النحو التالي:
الخضر والغلال بـ 83 مخالفة والمواد الغذائية 97 مخالفة ومنتجات الدواجن بـ 32 مخالفة واللحوم والأسماك بــ 54 مخالفة والمرطبات والحلويات بـ 45 مخالفة وبقية القطاعات بـ 63 مخالفة .
أما من حيث الممارسات فكانت كما يلي:
69مخالفة في الممارسات الاحتكارية منها 64 مخالفة في الترفيع في الأسعار و 5 مخالفات في الامتناع عن البيع وإخفاء البضائع والبيع المشروط،
289 مخالفة في الاخلال بشفافية المعاملات منها 130 مخالفة في إشهار الأسعار و 92 مخالفة في الفوترة والمصدر و 67 مخالفة في الميترولوجيا،
3 مخالفة في التلاعب بالدعم منها 3 مخالفة في الاستعمالات غير المشروعة و 0 مخالفة في الاتجار بطرق غير قانونية،
13 مخالفة أخرى تهم الجودة والسلامة (4 مخالفات) وبقية المجالات (9مخالفات).
حجز كميات من المنتجات موضوع المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار وبالدعم:
6.7 طن فرينة مدعمة
5040 بيضة
وعليه ترتفع الحصيلة الجملية منذ بداية رمضان إلى تسجيل 86837 زيارة تفقد ورفع 12924 مخالفة إقتصادية.
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