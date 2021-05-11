الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة بأريانة يدعو وزارة التجارة إلى توسيع قائمة المؤسسات المستثناة من الحجر الصحي

وات - دعا الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية بأريانة يوم الاثنين وزير التجارة، إلى توسيع قائمة القطاعات المستثناة من الحجر الصحي، وإضافة قطاعات أخرى ،على غرار تجارة بيع الملابس والأحذية ولعب الأطفال والحلاقة النسائية والرجالية والتصوير الفوتوغرافي ومحلات الاكلة الخفيفة وعديد المهن والحرف الأخرى.



وأكد الاتحاد في بيان تلقت /وات/ نسخة منه الاستياء الشديد لمنظوريه في القطاعات غير المشمولة بالبلاغ الصادر عن وزارة التجارة الذي تضمن قائمة القطاعات والأنشطة والمحلات المسموح لها بالعمل ومواصلة النشاط خلال فترة الحظر الصحي الشامل في الفترة الفاصلة بين 9 و16 ماي الجاري.

وشدد الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية على أن القطاعات المذكورة في أمس الحاجة الى استئناف نشاطها قبيل العيد، وذلك في إطار التعامل مع كل القطاعات على قدم المساواة ودون تمييز .



