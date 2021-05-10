تونس ترفع عدد المؤسسات الناشئة الى 497 مؤسسة

منحت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الاثنين، علامة المؤسسة الناشئة لفائدة 22 مؤسسة جديدة ممّا رفع العدد الجملي للعلامات المسندة الى 497 علامة وذلك منذ الانطلاق الفعلي للبرنامج.واعلنت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك ان الدفعة الجديدة من المؤسسات الناشئة التي حصلت على الموافقة خلال حفل عن بعد اشرف عليه وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم ،تعود الى حصة شهر مارس 2021 .وتشير البيانات الى ان الشركات الناشئة في تونس ، حققت سنة 2019 اجمالي رقم اعمال ناهز 66 مليون دينار تعود نسبة 72 بالمائة منه الى السوق المحلية.