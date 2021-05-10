تطاوين: انتفاع 6 الاف شخص من العائلات المعوزة بمنح اضافية

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انتفع 06 الاف شخص من العائلات المعوزة المتحصلين على بطاقة علاج بيضاء، بولاية تطاوين، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بمنح اضافية صرفت على قسطين اولهما بقيمة 60 دينارا في بداية شهر رمضان و60 دينارا اخرى منذ ثلاثة ايام، حسب ما افاد به المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية صالح كردلو (وات)وافاد ذات المصدر بان الف و600 شخص اخر من محدودي الدخل تحصلوا على مساعدات عينية تمثلت في طرود مواد غذائية بقيمة 30 دينارا كل طرد تم ايصالها الى مستحقيها عبر اللجان الجهوية للتضامن الاجتماعي، كما قدمت جمعية خيرية عبر السلط المحلية والجهوية 04 الاف مساعدة تتمثل في طرود من المواد الغذائية بقيمة 30 دينارا لكل طردوتم بالتوازي تقديم عديد المساعدات غير المعلنة من قبل المواطنين وميسوري الحال خلال شهر رمضان، لا سيما وان تاثيرات ووقع وباء كورونا الذي خيم على الفئات الهشة لاكثر من سنة كان قاسيا على عديد الاوضاع الاجتماعية ولا سيما منها المرتبطة بصنف العمال العرضيين واصحاب المهن الصغرى الذين زادهم الحجر الشامل الحالي عسرا ومشقة لمواجهة المصاريف وحاجيات اسرهم في هذه الظروف الصعبة، على حد قول عدد منهم.