بنزرت: تغيير في توقيت فتح جسر بنزرت خلال  فترة الحجر الصحي الشامل (الوالي)

أفاد والي بنزرت، محمد قويدر، اليوم الاثنين، بأنه تم اجراء تعديل طفيف في برنامج توقيت فتح جسر بنزرت خلال فترة الحجر الصحي الشامل المعلن من قبل الحكومة، وذلك من 10 الى 16 ماي الجاري 2021.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، ان توقيت الفتحة الاولى القارة سيكون مع تمام الساعة الخامسة صباحا (05:00)، اما الفتحة القارة الثانية فستكون على الساعة الثامنة والنصف ليلا (20:30 )، بينما ستكون الفتحات الليلية خلال الفترة الممتدة بين الساعة الثامنة والنصف ليلا (20:30 )، و الساعة الخامسة صباحا (05:00)، حسب الطلب وكلما اقتضى الامر.وبيّن والي بنزرت ان الاشراف الفني على العملية تتولاه مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان والبنية التحتية.