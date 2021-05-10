سليانة: عدد من عمال المقاهي يحتجون على قرار الحجر الصحي

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نفذ عدد من عمال المقاهي بسليانة المدينة، صباح اليوم الإثنين، وقفة إحتجاجية سلمية أمام مقر الولاية، للتعبير عن رفضهم لقرار الحجر الصحي الشامل، معتبرين انه لم يراع ظروفهم الإقتصاديةوذكر أحد المحتجين صلاح الرويمي في تصريح ل(وات) أن قرار الحجر الصحي وتتالي القرارات سواء المحلية أو الجهوية المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا" اضرت بقطاعهم، وأضاف أنهم كانوا ينتظرون فترة عيد الفطر للتمكن من خلاص ديونهمسليانة: عدد من عمال المقاهي يحتجون على قرار الحجر الصحيمن جهته، اعتبر عبد الوهاب الدهماني (عامل بمقهى) إن إستثناء المساحات التجارية الكبرى من الإلتزام بقرار الحجر الصحي "هو قرار غير عادل" وفق قوله، خاصة بعد الخسائر التي تكبدوها طيلة الأشهر الفارطةوطالب المحتجون في تصريحات متطابقة ل(وات) السلط المعنية بضرورة إيجاد حل عاجل والسماح لهم بالعمل خاصة في فترة عيد الفطريشار الى ان سليانة المدينة تعد أكثر من 90 مقهى