فتح وكالات وشبابيك الخطوط التونسية خلال فترة الحجر الصحي الشامل

أكدت الخطوط التونسية فتح وكالاتها بكل من (المرسى وجون جوراس والمنزه وبنزرت ونابل وحومة السوق جربة وسوسة المدينة ومنستير المدينة وصفاقس المدينة) خلال فترة الحجر الصحي الشامل الممتدة من 9 الى 16 ماي 2021.وأشارت الناقلة التونسية، في بلاغ لها، الى استمرار فتح شبابيكها في مطارات تونس قرطاج، من الرابعة صباحا الى التاسعة ليلا، والمنستير من الرابعة صباحا الى الخامسة مساء، وجربة من الرابعة صباحا الى التاسعة ليلا.يذكر ان الحكومة أقرت حجرا صحيا شاملا في البلاد (من 9 الى 16 ماي الجاري) وفرضت قيودا جديدة على التنقلات، تزامنا مع فترة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا.وكانت الخطوط التونسيّة قد أعلنت، السبت، كذلك، أنّه سيتم الإبقاء على برمجة الرحلات بشكل عادي كما كانت مقررة قبل اقرار هذا الحجر الصحي.