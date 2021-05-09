توزر: أصحاب سيارات الأجرة الفردي يحتجون ويغلقون الطريق بعد منعهم من مزاولة نشاطهم في أول يوم من الحجر الشامل

وات -

احتج ظهر اليوم الاحد أصحاب سيارات الأجرة فردي "التاكسي" بتوزر وقاموا بغلق أحد المحولات الرئيسية وسط مدينة توزر لفترة وجيزة من الزمن بعد منعهم من قبل الأجهزة الأمنية من مزاولة نشاطهم صباح اليوم أول أيام الحجر الصحي الشامل.وقال مكرم الحامي عضو نقابة أصحاب سيارات الأجرة الفردي بتوزر ل)وات( انه بالنظر الى حاجة عديد المواطنين في أول أيام الحجر الصحي الشامل الى التنقل لقضاء شؤونهم أو للتحول الى مركز التلقيح الجهوي فقد زاول أصحاب هذا القطاع نشاطهم بصفة اعتيادية إلا أنهم فوجئوا بأجهزة الامن تمنعهم بتعلة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.وأكد في هذا السياق أن عددا ممن زاولوا نشاطهم اليوم تعرضوا الى تسليط عقوبات مالية ضدهم أثقلت كاهلهم، حسب تعبيره، مضيفا أنهم على غرار عدة قطاعات أخرى فهم في حاجة الى مجابهة المصاريف لا سيما وانهم يواجهون صعوبات بسبب تداعيات الحجر الصحي الشامل السنة الماضية.وطالب عضو النقابة الجهوية لسيارات الأجرة فردي بالسماح لهم بمزاولة نشاطهم وخاصة في الفترة الصباحية واستثنائهم من منع التنقل نظرا لخروج المواطنين في هذا الوقت لقضاء شؤونهم.وشهدت ولاية توزر في اليوم الأول من الحجر الصحي الشامل والإجراءات المتخذة للحد من التنقل للحد من انتشار فيروس كورونا تطبيقا شبه كلي خاصة من طرف المحلات التجارية والأسواق اليومية والاسبوعية التي التزمت بعدم الانتصاب.