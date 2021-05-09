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الكاف: تحركات احتجاجية للتجار والعاملين في قطاع النقل للمطالبة بالتراجع عن قرار الحجر الصحي الشامل

Publié le Dimanche 09 Mai 2021 - 13:00 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - شهدت مدينة الكاف، اليوم الأحد، احتجاجات واسعة في صفوف التجار وسائقي سيارات الأجرة والنقل الريفي والتاكسي، احتجاجا على قرار الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة بداية من اليوم 9 ماي وإلى غاية 16 من نفس الشهر.

وقد تجمّع عدد هام من أصحاب هذه السيارات أمام مقر الولاية، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة، رافعين شعارات تدعو إلى الرجوع الفوري عن هذا القرار، الذي وصفة رئيس الغرفة الجهوية للنقل، نور الدين الشرقي، بـ"الجائر" اعتبارا "لانعكاساته السلبية على القطاع"، وفق تعبيره.
وأضاف ذات المصدر، في تصريح أفاد به (وات)، "أن الوضع أصبح لا يُحتمل بالنسبة للعاملين في هذا القطاع نظرا لتداين الكثيرين منهم وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم".


وطالب التجار، من جانبهم، بالسماح لهم بفتح مغازاتهم اعتبارا لدقة الوضع وعدم قدرتهم على الإيفاء بتعهداتهم تجاه المزودين وخلاص الأجور ومعاليم الكراء، مهددين بمواصلة الاعتصام إلى غاية الرجوع عن قرار الحجر الصحي الشامل.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225519

Afarit  (Nigeria)  |Dimanche 09 Mai 2021 à 13h 12m |           

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