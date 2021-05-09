باجة: إلغاء عمليات الختان الجماعي بسبب فيروس "كورونا" مقابل تمتيع ألف طفل بلباس العيد

وات -

قال المتصرّف الجهوي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بباجة، محمد العياري، أنه تقرّر إلغاء كافة عمليّات الختان الجماعي، التي دأب الاتحاد على تنظيمها في الأيام العشر الاخيرة من شهر رمضان، والتى تشمل عادة بين 70 و100 طفل.وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان وزارة الصحة رفضت في إجابة على مراسلة كان وجهها الاتحاد في الغرض، تنظيم هذه التظاهرة اعتبارا للظرف الحالي الذي تمر به البلاد والمتعلق بجائحة "كورونا".يذكر ان مجموعة من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني، تنظم سنويا عمليات ختان جماعي ينتفع بها مئات الاطفال من ضعاف الحال بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.من جهة أخرى، لفت المتصرف الجهوى للاتحاد التونسي للتضامن للاجتماعي، إلى أنه من المنتظر ان ينتفع ألف طفل بمختلف معتمديات ولاية باجة بلباس عيد الفطر لسنة 2021.