   Om Kalthoum - أنساك  

الهايكا تدعو القنوات التلفزيونية والإذاعية لمزيد احترام قواعد الصحة العامة

Publié le Dimanche 09 Mai 2021 - 09:08 قراءة: 0 د, 36 ث
جدّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "هايكا" دعوتها كافة القنوات التلفزيونية والإذاعية لمزيد الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الضامنة لحماية الصحة العامة خاصة أمام ما شهدته البلاد، في الفترة الأخيرة، من تفشي للعدوى جراء انتشار "فيروس كورونا"، وذلك في كل البرامج التي تبثها ،بما فيها المخصّصة للاحتفال بعيد الفطر

وذكّرت الهيئة وسائل الإعلام السمعي البصري، في بلاغ أصدرته مساء يوم السبت، بضرورة احترام قواعد البروتوكول الصحي وتوفير كل متطلبات السلامة في الاستديوهات وخارجها وتقديم البرامج دون جمهور أو الاقتصار على عدد محدود منه، كما دعت للحرص على احترام قواعد السلامة الصحية من قبل الجميع


وحثّت الهيئة أيضا القائمين على البرامج المخصّصة للاحتفال بعيد الفطر، على تخصيص مساحة من الوقت لمزيد التوعية والتحسيس والتذكير بالقواعد الصحية للتوقي من الفيروس ...

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