من الضروري بذل جهد إضافي من أجل تنمية الخدمات عبر الأنترنات (المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية)

وات - أشار المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في تقريره الذي نشر في أفريل 2021 تحت عنوان، " تونس: الحوكمة الإلكترونية في عصر الإدارة الرقمية البصرية "، إلى أنه على الرغم من أن الحكومة الإلكترونية في تونس تشهد تقدما كبيرا ومطردا من سنة إلى أخرى، غير أنه من الضروري بذل جهد إضافي في سبيل تطوير الخدمات عبر الإنترنات ، لا سيما وأن البلاد لا تزال بعيدة عن الرقمنة الشاملة.
وفي ذات التقرير المنشور حديثا، أصدر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية جملة من التوصيات تهدف إلى تلبية احتياجات مستخدمي الخدمات الرقمية، على مستوى الإدماج الاجتماعي. وتتلخص هذه التوصيات بالأساس في ضرورة تنمية الثقافة الرقمية في صلب المجتمع، مع بذل جهد أكبر في خصوص محو الأمية الرقمية، وذلك بغاية إدماج كافة المواطنين في برامج الخدمات المعدة.
مبدأ طلب المستندات الإدراية لا يتم تطبيقه مرة واحدة
يتعلق الأمر أيضا بضرورة مزيد تطوير الخدمات المقدمة من الإدارة عبر الإنترنت، عبر منصات الهاتف الجوال من خلال الإرساليات القصيرة وشبكات التواصل الاجتماعي، في ظل النزوع الواضح الذي يبديه المواطن التونسي نحو النوع من الاتصال المحمول.
كما يوصي المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بتطبيق مبدأ "مرة واحدة فقط" ، فيما يتعلق بالوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين، والتي لم تدخل حيز التنفيذ إلى حد هذه الساعة.
وفي توصياته المتعلقة بتلبية احتياجات مستخدمي الخدمات الإلكترونية، استند المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على نتائج مقياس الخدمات الإلكترونية للإدارة التونسية الذي نشر سنة 2019. في استطلاع للرأي شاركت فيه عينة تتكون من 3224 شخصا (عبر الإنترنات والهاتف)، عبر 95 بالمائة من المستجوبين عن رغبتهم في مزيد تطوير الخدمات الإدارية عبر الإنترنات، وأبدوا استعدادهم للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة حتى وإن تطلب ذلك تغيير عاداتهم.
وفي سياق ذلك، لوحظ إقبال المواطنين الكبير على الخدمات الرقمية ، حيث أعلن 60 بالمائة من الأشخاص الذين تم استجوابهم أنهم قاموا ببعض الإجراءات الإدارية عبر الإنترنات خلال الإثنتي عشر شهرا الماضية. لكن أيضا، لم يكن 40 بالمائة من المستجوبين على علم بوجود هذا النوع من الخدمات، و أقر البعض منهم بعدم قدرتهم على استخدام التكنولوجيا فيما قال مستجوبون آخرون أنهم بحاجة إلى المساعدة من أجل القيام بذلك عبر الانترنات.
ويقول 74 بالمائة من غير المستخدمين للخدمات الإلكترونية، أنهم متصلون بشبكة الانترنات، ما يدل على أن المواطنين لا يحولهم عن الإقبال على هذه الخدمات سوى مجهود خصوصي للتوعية بالأمر، فيما أبدى 65 بالمائة منهم رضاهم عن الخدمات الإلكترونية المتاحة.
وتشير نتائج مقياس الخدمات الإلكترونية للإدارة التونسية إلى أن التصريح الضريبي عبر الإنترنات يعد أكثر الخدمات نجاحا (73بالمائة )، تأتي بعد ذلك مباشرة خدمة الحصول على البطاقة عدد 3 (71بالمائة ) ، على الرغم من أنها تسجل أدنى درجات الإقبال (17 بالمائة فقط من المستخدمين) في رقم قد يبدو لوهلة منخفضا ما لم يعلم أن هذه الخدمة قد تم إطلاقها منذ فترة وجيزة.
الخدمات الالكترونية لم تنجح علـي مستوى الوكالة العقارية للسكنى والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
غير أن هذا الإقبال الهام على بعض الخدمات الإدارية، لا يلوح له وجود في مستوى طلبات المستخدمين الموجهة للوكالة العقارية للسكنى عبر الانترنات للحصول على رسم عقاري، وينسحب الأمر ذاته على خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (47 بالمائة ). والنتائج على تعدد قراءاتها، تشير بلا مواربة إلى أن المواطن التونسي قد أخذ في التعود على أدوات التكنولوجيا وتطويعها في حياته اليومية للحصول على خدمات عبر الانترنات.
فيما يتعلق بطبيعة الخدمات الإدارية عبر الإنترنات التي أقبل عليها المستجوبون خلال الـ 12 شهرًا الماضية، يوضح التقسيم حسب نوع الخدمة أن القيام بعملية التسجيل عن بعد في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية هي الأكثر طلبًا بنسبة 5ر31 بالمائة ، ويمكن تفسير هذه النتيجة استنادا إلى إقرار إلزامية التسجيل عن بعد منذ بداية العام الدراسي 2018-2019.
أما بالنسبة إلى وسائل الوصول إلى الخدمات الإدارية عبر الإنترنات، فقد صرح المستخدمون أن الدخول إلى الشبكة يتم بشكل أساسي من خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 86 بالمائة وعلى الهواتف الذكية بنسبة 61 بالمائة .، فيما لا تتجاوز هذه النسبة الــ10 بالمائة للوحات الالكترونية و 1 بالمائة لنقاط الربط بشبكة الانترنات.
وتكشف هذه الأرقام عن عادات المواطنين ودرجة إلمامهم بوسائل الاتصال المختلفة، حيث أن استخدام أجهزة الكمبيوتر يعد كبيرا مقارنة بوسائل التواصل الأخرى، على الرغم من أن 87 بالمائة من المستجوبين أعلنوا عن تفضيلهم استخدام تطبيقات الهاتف الجوال عند تعلق الأمر بالحصول على الخدمات الإلكترونية .
من جانب آخر سلط المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الضوء على كيفية اكتشاف المواطنين وجود خدمات حكومية عبر الانترنات، وثبت أن البحث داخل الشبكة 53 بالمائة ووسائل التواصل الاجتماعي 44 بالمائة ، ثم المواقع الإلكترونية للوزارات المعنية 37 بالمائة )، تظل من أهم الوسائل التي تساعد المواطن على اكتشاف وجود هذه الخدمات
على خلاف ذلك، تبين أن الإرساليات القصيرة هي الأقل مساهمة في التعريف بالخدمات عبر الشبكة بنسبة 9 بالمائة فقط ، على الرغم من ارتباط التونسيين الكبير بهواتفهم الذكية ، ما يدل أيضا على أن الإدارة لا تبذل مجهودا كبيرا للتوعية عبر الإرساليات القصيرة، حسب ما جاء في التقرير.
وفي ذات التقرير المنشور حديثا، أصدر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية جملة من التوصيات تهدف إلى تلبية احتياجات مستخدمي الخدمات الرقمية، على مستوى الإدماج الاجتماعي. وتتلخص هذه التوصيات بالأساس في ضرورة تنمية الثقافة الرقمية في صلب المجتمع، مع بذل جهد أكبر في خصوص محو الأمية الرقمية، وذلك بغاية إدماج كافة المواطنين في برامج الخدمات المعدة.
مبدأ طلب المستندات الإدراية لا يتم تطبيقه مرة واحدة
يتعلق الأمر أيضا بضرورة مزيد تطوير الخدمات المقدمة من الإدارة عبر الإنترنت، عبر منصات الهاتف الجوال من خلال الإرساليات القصيرة وشبكات التواصل الاجتماعي، في ظل النزوع الواضح الذي يبديه المواطن التونسي نحو النوع من الاتصال المحمول.
كما يوصي المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بتطبيق مبدأ "مرة واحدة فقط" ، فيما يتعلق بالوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين، والتي لم تدخل حيز التنفيذ إلى حد هذه الساعة.
وفي توصياته المتعلقة بتلبية احتياجات مستخدمي الخدمات الإلكترونية، استند المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على نتائج مقياس الخدمات الإلكترونية للإدارة التونسية الذي نشر سنة 2019. في استطلاع للرأي شاركت فيه عينة تتكون من 3224 شخصا (عبر الإنترنات والهاتف)، عبر 95 بالمائة من المستجوبين عن رغبتهم في مزيد تطوير الخدمات الإدارية عبر الإنترنات، وأبدوا استعدادهم للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة حتى وإن تطلب ذلك تغيير عاداتهم.
وفي سياق ذلك، لوحظ إقبال المواطنين الكبير على الخدمات الرقمية ، حيث أعلن 60 بالمائة من الأشخاص الذين تم استجوابهم أنهم قاموا ببعض الإجراءات الإدارية عبر الإنترنات خلال الإثنتي عشر شهرا الماضية. لكن أيضا، لم يكن 40 بالمائة من المستجوبين على علم بوجود هذا النوع من الخدمات، و أقر البعض منهم بعدم قدرتهم على استخدام التكنولوجيا فيما قال مستجوبون آخرون أنهم بحاجة إلى المساعدة من أجل القيام بذلك عبر الانترنات.
ويقول 74 بالمائة من غير المستخدمين للخدمات الإلكترونية، أنهم متصلون بشبكة الانترنات، ما يدل على أن المواطنين لا يحولهم عن الإقبال على هذه الخدمات سوى مجهود خصوصي للتوعية بالأمر، فيما أبدى 65 بالمائة منهم رضاهم عن الخدمات الإلكترونية المتاحة.
وتشير نتائج مقياس الخدمات الإلكترونية للإدارة التونسية إلى أن التصريح الضريبي عبر الإنترنات يعد أكثر الخدمات نجاحا (73بالمائة )، تأتي بعد ذلك مباشرة خدمة الحصول على البطاقة عدد 3 (71بالمائة ) ، على الرغم من أنها تسجل أدنى درجات الإقبال (17 بالمائة فقط من المستخدمين) في رقم قد يبدو لوهلة منخفضا ما لم يعلم أن هذه الخدمة قد تم إطلاقها منذ فترة وجيزة.
الخدمات الالكترونية لم تنجح علـي مستوى الوكالة العقارية للسكنى والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
غير أن هذا الإقبال الهام على بعض الخدمات الإدارية، لا يلوح له وجود في مستوى طلبات المستخدمين الموجهة للوكالة العقارية للسكنى عبر الانترنات للحصول على رسم عقاري، وينسحب الأمر ذاته على خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (47 بالمائة ). والنتائج على تعدد قراءاتها، تشير بلا مواربة إلى أن المواطن التونسي قد أخذ في التعود على أدوات التكنولوجيا وتطويعها في حياته اليومية للحصول على خدمات عبر الانترنات.
فيما يتعلق بطبيعة الخدمات الإدارية عبر الإنترنات التي أقبل عليها المستجوبون خلال الـ 12 شهرًا الماضية، يوضح التقسيم حسب نوع الخدمة أن القيام بعملية التسجيل عن بعد في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية هي الأكثر طلبًا بنسبة 5ر31 بالمائة ، ويمكن تفسير هذه النتيجة استنادا إلى إقرار إلزامية التسجيل عن بعد منذ بداية العام الدراسي 2018-2019.
أما بالنسبة إلى وسائل الوصول إلى الخدمات الإدارية عبر الإنترنات، فقد صرح المستخدمون أن الدخول إلى الشبكة يتم بشكل أساسي من خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 86 بالمائة وعلى الهواتف الذكية بنسبة 61 بالمائة .، فيما لا تتجاوز هذه النسبة الــ10 بالمائة للوحات الالكترونية و 1 بالمائة لنقاط الربط بشبكة الانترنات.
وتكشف هذه الأرقام عن عادات المواطنين ودرجة إلمامهم بوسائل الاتصال المختلفة، حيث أن استخدام أجهزة الكمبيوتر يعد كبيرا مقارنة بوسائل التواصل الأخرى، على الرغم من أن 87 بالمائة من المستجوبين أعلنوا عن تفضيلهم استخدام تطبيقات الهاتف الجوال عند تعلق الأمر بالحصول على الخدمات الإلكترونية .
من جانب آخر سلط المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الضوء على كيفية اكتشاف المواطنين وجود خدمات حكومية عبر الانترنات، وثبت أن البحث داخل الشبكة 53 بالمائة ووسائل التواصل الاجتماعي 44 بالمائة ، ثم المواقع الإلكترونية للوزارات المعنية 37 بالمائة )، تظل من أهم الوسائل التي تساعد المواطن على اكتشاف وجود هذه الخدمات
على خلاف ذلك، تبين أن الإرساليات القصيرة هي الأقل مساهمة في التعريف بالخدمات عبر الشبكة بنسبة 9 بالمائة فقط ، على الرغم من ارتباط التونسيين الكبير بهواتفهم الذكية ، ما يدل أيضا على أن الإدارة لا تبذل مجهودا كبيرا للتوعية عبر الإرساليات القصيرة، حسب ما جاء في التقرير.
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