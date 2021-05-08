البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعو المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمشاركة في معرض افتراضي من 31 ماي إلى 30 جوان 2021

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السبت، دعوة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع التكنولوجيات الحديثة للانضمام إلى المعرض الافتراضي " كومبيتاكس فرتيال" والذي سينظم من 31 ماي إلى غاية 30 جوان 2021.وتمّ اختيار "بناء أنظمة بيئية للتكنولوجيا العالمية " موضوعا للمعرض ويمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المهتمة، الانضمام إلى " وفد زائر" أو إلى "وفد عارض " إذا كانوا يرغبون في بيع منتجاتهم.وستتاح للمشاركين فرصة لاكتشاف فرص أعمال جديدة والترويج للمؤسسة عبر جناح افتراضي. ويمكن للعارضين والزوّار طلب مواعيد عبر الانترنات وإرسال رسائل حينية.كما بإمكان المؤسسات الراغبة في المشاركة التسجيل على العنوان التاليsahli@ebred.comوتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات ليوم، الخميس 13 ماي 2021. وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أنّه بمجرد أن تتم عمليّة التسجيل، يمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الوصول إلى جميع الأنشطة المنظمة عبر الانترنات بصفة مجانية ( مؤتمر صحفي، منتديات الصناعة، التواصل مع العارضين ...) وذلك عبر الرسائل الحينية وحجز المواعيد عبر الانترنات.