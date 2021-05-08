   Chadia - رنّة قبقاب  

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعو المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمشاركة في معرض افتراضي من 31 ماي إلى 30 جوان 2021

Publié le Samedi 08 Mai 2021 - 20:04 قراءة: 0 د, 46 ث
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السبت، دعوة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع التكنولوجيات الحديثة للانضمام إلى المعرض الافتراضي " كومبيتاكس فرتيال" والذي سينظم من 31 ماي إلى غاية 30 جوان 2021.

وتمّ اختيار "بناء أنظمة بيئية للتكنولوجيا العالمية " موضوعا للمعرض ويمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المهتمة، الانضمام إلى " وفد زائر" أو إلى "وفد عارض " إذا كانوا يرغبون في بيع منتجاتهم.
وستتاح للمشاركين فرصة لاكتشاف فرص أعمال جديدة والترويج للمؤسسة عبر جناح افتراضي. ويمكن للعارضين والزوّار طلب مواعيد عبر الانترنات وإرسال رسائل حينية.

كما بإمكان المؤسسات الراغبة في المشاركة التسجيل على العنوان التالي
sahli@ebred.com
وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات ليوم، الخميس 13 ماي 2021. وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أنّه بمجرد أن تتم عمليّة التسجيل، يمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الوصول إلى جميع الأنشطة المنظمة عبر الانترنات بصفة مجانية ( مؤتمر صحفي، منتديات الصناعة، التواصل مع العارضين ...) وذلك عبر الرسائل الحينية وحجز المواعيد عبر الانترنات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225476



En continu

Toutes les news

السبت 08 ماي 2021 | 26 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
17°
 27° % 72 :الرطــوبة
تونــس 15°
1.03 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
27°-1530°-1728°-1726°-1823°-16
  • Avoirs en devises
    20860,7

  • (7 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,31529 DT        1$ =2,76293 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 mai)   1376,1 MDT