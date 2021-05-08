توقف عمل مكتب بريد بن عروس بسبب التدافع الشديد ودخول أعداد غفيرة من المواطنين للمكتب بالقوة

وات -

أوقف مكتب بن عروس تقديم خدماته منذ قليل، بسبب الاكتظاظ الكبير ودخول المواطنين الذين قدموا بأعداد غير منتظرة إلى لمكتب بالقوة لإتمام عملياتهم المالية يوما قبل بدء سريان الحجر الصحي العام.وأفاد المدير الجهوي للبريد ببن عروس، لسعد البقلوطي، في تصريح لـ"وات"، اليوم ان أعدادا كبيرة وغير منتظرة من المواطنين وخاصة من عملة الحضائر ومن المنتفعين بمنح العائلات المعوزة قدمت منذ ساعات الصباح الأولى للقيام بعمليات استخلاص مستحقاتهم المالية مما تسبب في حالة اكتظاظ وتدافع شديدين امام المكتب المفتوح في اطار المناوبة خلال هذا اليوم الذي يعتبر يوم راحة لبقية المكاتب.ونشرت النقابة الأساسية للبريد ببن عروس على صفحتها بأحد وسائل التواصل الاجتماعي بلاغا أفادت فيه أن المكتب شهد حالة من الفوضى والازدحام أدى إلى اقتحام المكتب ودهس أحد اعوان الحراسة المكلف بتأمين عملية الدخول مما اضطر العاملين الى ايقاف العمل والاستنجاد بأعوان الأمن لإخلاء بهو المكتب من المواطنين.يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بتنزيل جرايات المنتفعين بالمنح القارة للعائلات المعوزة و عملة الحضائر تباعا أول أمس الخميس وأمس الجمعة وتزامن ذلك مع اقرار الحجر الصحي العام الذي ينطلق بداية من يوم غد الأحد .