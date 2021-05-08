جندوبة: 1760  ألف دينار لدعم تزويد 5 معتمديات بمياه الشرب لصائفة 2021

وات -

تشمل التدخلات المبرمجة لصائفة 2021 بولاية جندوبة، من أجل تأمين حاجيات عدد من المناطق بمعتمديات طبرقة وفرنانة وغار الدماء وجندوبة الشمالية وبوعوان خلال هذه الصائفة، جملة من المشاريع الرامية الى الرفع من طاقة الضخ، ودعم طاقة الجلب، وحفر آبار جديدة، ومدّ قنوات، تقدر قيمتها بـ1760 ألف دينار، أغلبها بصدد البحث عن التمويل لاستكمال الاشغال.ويعمل إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجندوبة، الى تدعيم طاقة الضخ بعين الصبح من معتمدية طبرقة بكلفة 250 الف دينار، وهو مشروع وإن حقق 30 بالمائة من الإنجاز فان الشركة لازالت تبحث عن التمويل، وفق ما أكده رئيس إقليم الشركة بجندوبة، بشير الهاشمي، لـ(وات).وتعمل الشركة، أيضا، وفق ذات المصدر، في ذات المعتمدية على حفر بئر جديدة بـ"بركوكش"، بمبلغ مالي قدره 400 الف دينار، تتطلبها الاشغال التي تقدمت بنسبة 20 بالمائة.وفي معتمدية فرنانة، حقق مشروع تدعيم طاقة الجلب لخزان الحميل بفرنانة، والذي يهدف الى رفع طاقة الضخ من 22 لترا في الثانية الى 35 لترا في الثانية، ومدّ 1600 متر من القنوات تقدما بلغ 30 بالمائة، ويبقى استكمال أشغاله مرتبطا بمدى توفر مصادر التمويل لتوفير مبلغ مالي قدر بـ350 الف دينار.وفي معتمدية بلطة بوعوان، تبحث الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن توفير 700 الف دينار وذلك تمويل مشروع تدعيم طاقة الجلب من زهرة مدين بولاية باجة.مقابل ذلك، استكملت الشركة انجاز مشروعين بكل من معتمديتي غار الدماء وجندوبة الشمالية، يهدف الأول الى الرفع من طاقة ضخ محطة "هنشير الميرة"، من 7 لترات في الثانية الى 12 لترا في الثانية، لتغطية النقص المسجل في تزويد أهالي القرية، كما يرمي الثاني الى الرفع في طاقة الضخ بمحطة "الجواهرية" التابعة لمعتمدية جندوبة الشمالية، من 2 لترات الى 7 لترات في الثانية، وتركيز مضخّة جديدة.