الٍSNCFT تبرمج قطار الضاحية الجنوبية كل ساعة وتعلق حركة الخطوط البعيدة

أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ أصدرته، السبت، أنّه سيقع خلال هذه الفترة برمجة قطار كل ساعة على خط الضاحية الجنوبية من محطّة تونس في اتجاه محطة الرياض و من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس وأن أوّل سفرة صباحية تنطلق على الساعة 06 و آخر سفرة مسائية تنطلق على الساعة 17 في الاتجاهين.



وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، السبت، أن هذا الإجراء يأتي تبعا لإعلان الحجر الصحي الشامل من 09 إلى 16 ماي 2021 مشيرة إلى تعليق حركة سير قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة.



