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ايقاف جميع المقابلات الرسمية في كل الاختصاصات الرياضية من 10 الى 16 ماي باستثناء المباريات الرسمية للمنتخبات الوطنية والاندية (بلاغ)

Publié le Vendredi 07 Mai 2021 - 20:46 قراءة: 0 د, 37 ث
اعلنت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني في بلاغ يوم الجمعة أنه وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة فقد تقرر ما يلي :

- إيقاف جميع المقابلات الرسمية في كل الاختصاصات الرياضية انطلاقا من يوم 10 ماي إلى غاية يوم 16 ماي 2021 باستثناء المقابلات والمسابقات الدولية الرسمية المتعلقة بالمنتخبات الوطنية أو الأندية.


- ايقاف جميع الاجتماعات الحضورية والتجمعات والجلسات العامة بالنسبة لكل الهياكل الرياضية وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 9 و16 ماي.

- خلال الفترة الممتدة بين 10 و16 ماي، تخضع التدريبات بالنسبة لكل الأندية والمنتخبات الوطنية والرياضيين المؤهلين لاستحقاقات قارية إلى ترخيص مسبق من قبل وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني.

وتاتي هذه القرارات على خلفية اقرار الحجر الصحي الشامل في تونس من 9 الى 16 ماي الجاري في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا.



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