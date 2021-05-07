ايقاف جميع المقابلات الرسمية في كل الاختصاصات الرياضية من 10 الى 16 ماي باستثناء المباريات الرسمية للمنتخبات الوطنية والاندية (بلاغ)

اعلنت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني في بلاغ يوم الجمعة أنه وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة فقد تقرر ما يلي :
- إيقاف جميع المقابلات الرسمية في كل الاختصاصات الرياضية انطلاقا من يوم 10 ماي إلى غاية يوم 16 ماي 2021 باستثناء المقابلات والمسابقات الدولية الرسمية المتعلقة بالمنتخبات الوطنية أو الأندية.
- ايقاف جميع الاجتماعات الحضورية والتجمعات والجلسات العامة بالنسبة لكل الهياكل الرياضية وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 9 و16 ماي.
- خلال الفترة الممتدة بين 10 و16 ماي، تخضع التدريبات بالنسبة لكل الأندية والمنتخبات الوطنية والرياضيين المؤهلين لاستحقاقات قارية إلى ترخيص مسبق من قبل وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني.
وتاتي هذه القرارات على خلفية اقرار الحجر الصحي الشامل في تونس من 9 الى 16 ماي الجاري في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا.
- إيقاف جميع المقابلات الرسمية في كل الاختصاصات الرياضية انطلاقا من يوم 10 ماي إلى غاية يوم 16 ماي 2021 باستثناء المقابلات والمسابقات الدولية الرسمية المتعلقة بالمنتخبات الوطنية أو الأندية.
- ايقاف جميع الاجتماعات الحضورية والتجمعات والجلسات العامة بالنسبة لكل الهياكل الرياضية وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 9 و16 ماي.
- خلال الفترة الممتدة بين 10 و16 ماي، تخضع التدريبات بالنسبة لكل الأندية والمنتخبات الوطنية والرياضيين المؤهلين لاستحقاقات قارية إلى ترخيص مسبق من قبل وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني.
وتاتي هذه القرارات على خلفية اقرار الحجر الصحي الشامل في تونس من 9 الى 16 ماي الجاري في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا.
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